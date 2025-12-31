Σφοδρές χιονοθύελλες πλήττουν την Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει περιέλθει η Πολωνία, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία με χιονοθύελλες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χερσαίες και εναέριες μετακινήσεις. Οι εικόνες που φτάνουν από τις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας είναι ενδεικτικές της κατάστασης: δρόμοι κλειστοί, οδηγοί εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους και πτήσεις που αναγκάστηκαν να αλλάξουν δρομολόγιο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι τοπικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς οι χιονοπτώσεις είναι έντονες, οι άνεμοι θυελλώδεις και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία διεξάγεται με τεράστια δυσκολία, ενώ αρκετοί οδηγοί έχουν ακινητοποιηθεί με τα οχήματά τους χωρίς δυνατότητα άμεσης απεγκλωβισμού.

Poland’s S7 near Ostróda is gridlocked. Drivers stuck in snow for hours, fuel running low, and rescue is struggling to reach them.pic.twitter.com/MDOjkfyou3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 30, 2025

Στον αυτοκινητόδρομο S7, στα βορειοανατολικά της χώρας, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως δραματική. Το τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo έχει κλείσει εντελώς και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις 19:30 (ώρα Ελλάδας), με εκατοντάδες οδηγούς να έχουν εγκλωβιστεί για ώρες, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα την περιοχή.

Dramat na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Gdzie są służby? Od ponad 2 godzin przejechałem 200 metrów. Niektórym kończy się paliwo, innym woda. Korek na kilka kilometrów, który nie zmniejsza się od kilku godzin. Dzieci nie mają gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych… Czy… pic.twitter.com/i6MDAIpMmT — Sebastian Krawyciński (@SKrawycinski) December 30, 2025

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Krystian Jankie, ένας από τους οδηγούς που παραμένει ακινητοποιημένος στην περιοχή της Οστρόντα: «Μετά από τέσσερις ώρες, έχουμε διανύσει περίπου 200 μέτρα και είμαστε ακόμα κολλημένοι». Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε κάποια ενημέρωση από τις αρχές, απάντησε: «Μηδέν, τίποτα».

Την ίδια ώρα, σοβαρές δυσκολίες παρουσιάζονται και στις αερομεταφορές. Το αεροδρόμιο Μόντλιν, κοντά στη Βαρσοβία, αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία του, με αρκετές πτήσεις να αλλάζουν προορισμό εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν και τις επόμενες ώρες. Οι πολίτες έχουν λάβει συστάσεις να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες στο οδικό και αστικό δίκτυο παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.