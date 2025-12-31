Σφοδρές χιονοθύελλες πλήττουν την Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο

  • Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την Πολωνία, με χιονοθύελλες και ισχυρούς ανέμους να παραλύουν τις μετακινήσεις, κυρίως στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ επηρεάστηκε και η εναέρια κυκλοφορία.
  • Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο S7 στα βορειοανατολικά της χώρας, όπου εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους για ώρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση κοντά στην Οστρόντα είναι δραματική, με τα καύσιμα να εξαντλούνται και τους διασώστες να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το σημείο.
  • Η κακοκαιρία επηρέασε και την εναέρια κυκλοφορία, με το αεροδρόμιο Μόντλιν να αντιμετωπίζει προβλήματα και πτήσεις να εκτρέπονται. Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.
Σφοδρές χιονοθύελλες πλήττουν την Πολωνία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί και αποκλεισμένοι δρόμοι – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει περιέλθει η Πολωνία, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία με χιονοθύελλες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε χερσαίες και εναέριες μετακινήσεις. Οι εικόνες που φτάνουν από τις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας είναι ενδεικτικές της κατάστασης: δρόμοι κλειστοί, οδηγοί εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους και πτήσεις που αναγκάστηκαν να αλλάξουν δρομολόγιο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Βαρμία-Μαζουρία και Πομερανία, όπου οι τοπικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς οι χιονοπτώσεις είναι έντονες, οι άνεμοι θυελλώδεις και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία διεξάγεται με τεράστια δυσκολία, ενώ αρκετοί οδηγοί έχουν ακινητοποιηθεί με τα οχήματά τους χωρίς δυνατότητα άμεσης απεγκλωβισμού.

Στον αυτοκινητόδρομο S7, στα βορειοανατολικά της χώρας, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως δραματική. Το τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των κόμβων Olsztynek και Rychnowo έχει κλείσει εντελώς και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις 19:30 (ώρα Ελλάδας), με εκατοντάδες οδηγούς να έχουν εγκλωβιστεί για ώρες, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα την περιοχή.

Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Krystian Jankie, ένας από τους οδηγούς που παραμένει ακινητοποιημένος στην περιοχή της Οστρόντα: «Μετά από τέσσερις ώρες, έχουμε διανύσει περίπου 200 μέτρα και είμαστε ακόμα κολλημένοι». Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε κάποια ενημέρωση από τις αρχές, απάντησε: «Μηδέν, τίποτα».

Την ίδια ώρα, σοβαρές δυσκολίες παρουσιάζονται και στις αερομεταφορές. Το αεροδρόμιο Μόντλιν, κοντά στη Βαρσοβία, αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία του, με αρκετές πτήσεις να αλλάζουν προορισμό εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Οι πολωνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν και τις επόμενες ώρες. Οι πολίτες έχουν λάβει συστάσεις να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συνθήκες στο οδικό και αστικό δίκτυο παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.

