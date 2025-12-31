Νετανιάχου: Η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί – Χωρίς την πλήρη παράδοση του οπλισμού δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος

  Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον αφοπλισμό της Χαμάς ως βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς την πλήρη παράδοση του οπλισμού […] δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος»
  Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για κάθε επόμενο βήμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «άλλο τρόπο» αν αποτύχει η διπλωματική οδός.
Νετανιάχου: Η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί – Χωρίς την πλήρη παράδοση του οπλισμού δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος

Ως βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, χαρακτήρισε τον αφοπλισμό της Χαμάς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την πλήρη παράδοση του οπλισμού και της υπόγειας στρατιωτικής υποδομής της οργάνωσης, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος.

Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι η μεταβατική διαδικασία σκοντάφτει σε ένα μόνο πράγμα: «Μία λέξη: αφοπλισμός», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Χαμάς είχε δεσμευτεί ότι θα αφοπλιστεί, όμως «αρνείται να το κάνει».

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είχε συμφωνήσει στον αφοπλισμό λίγο πριν από την υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας στις 9 Οκτωβρίου, κάτι που η Χαμάς διαψεύδει επανειλημμένα, αρνούμενη ότι έχει αναλάβει τέτοια δέσμευση.

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι η οργάνωση διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία και περιέγραψε μια εικόνα με χιλιάδες όπλα και υπόγειες υποδομές. «Έχουν ακόμη περίπου 20.000 άτομα με Καλάσνικοφ, τα οποία κατά διαστήματα χρησιμοποιούν για να σκοτώνουν όποιον αντιδρά στο καθεστώς τους», τόνισε. Ο ίδιος εκτίμησε πως συνολικά η Χαμάς έχει στα χέρια της 60.000 τυφέκια τύπου AK, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί εκατοντάδες χιλιόμετρα από υπόγειες σήραγγες. «Αυτό σημαίνει αφοπλισμός: να μαζέψεις όλα αυτά τα όπλα, να τα πάρεις από τα χέρια τους και να διαλύσεις τις τρομοκρατικές σήραγγες. Η Χαμάς αρνείται να το κάνει», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν η διαδικασία ειρήνευσης μπορεί να προχωρήσει ακόμη και χωρίς την αποδοχή του αφοπλισμού από τη Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως «πρέπει να της δοθεί μια ευκαιρία». Όπως εξήγησε, στο σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπεται η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα. «Υπάρχει μια προσπάθεια να συγκροτηθεί διεθνής δύναμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καρποφορήσει, αλλά θα της δώσουμε μια ευκαιρία», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου έκλεισε τη συνέντευξή του αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλες λύσεις, αν αποτύχει η διπλωματική οδός. «Αν μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο, έχει καλώς. Αν όχι, θα γίνει με έναν άλλο τρόπο», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι για το Ισραήλ, ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για κάθε επόμενο βήμα στη μεταπολεμική κατάσταση της Λωρίδας της Γάζας.

