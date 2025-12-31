Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, το εορτολόγιο τιμά όσους φέρουν τα ονόματα Μελανία, Μέλανυ, Μελανή και Μαύρη.
  • Η Οσία Μελάνη η Ρωμαία, από ευγενή οικογένεια, έζησε την εποχή του βασιλιά Ονωρίου και αντιμετώπισε μεγάλες δοκιμασίες, χάνοντας διαδοχικά τα δύο της παιδιά, τον σύζυγο και τους γονείς της.
  • Αποσύρθηκε σε κτήμα της, αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή, διέθεσε την περιουσία της για τους φτωχούς και τους ασθενείς, ενώ μετά από επισκέψεις σε πολλούς τόπους κατέληξε και πέθανε στην Ιερουσαλήμ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Μελανία, Μέλανυ, Μελανή, Μαύρη.

Οσία Μελάνη η Ρωμαία

Η Οσία Μελάνη η Ρωμαία έζησε στα χρόνια πού βασιλιάς ήταν ο Ονώριος, δεύτερος γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου. Οι γονείς της, ευγενείς και πλούσιοι, την πάντρεψαν σε μικρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά.

Όμως μεγάλες δοκιμασίες την περίμεναν. Την μητρική της καρδιά σπάραξε ο θάνατος των δύο παιδιών της. Μετά από λίγο και εντελώς ξαφνικά, πέθανε ο σύζυγος της. Και για να γεμίσει το πικρό ποτήρι της λύπης, χάνει και τους γονείς της. Οι στιγμές δύσκολες. Ποιος θα την παρηγορήσει; Μα ποιος άλλος; Ο λόγος του Θεού, που λέει: «τη έλπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτεροϋντες» (Προς Ρωμαίους, ιθ’ 12). Δηλαδή, η ακλόνητη ελπίδα σας στα μέλλοντα αγαθά, να σας γεμίζει χαρά και να σας ενισχύει για να δείχνετε υπομονή στη θλίψη. Και να επιμένετε στην προσευχή, συνεχίζει ο λόγος του Θεού, από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαία βοήθεια στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σας. Έτσι και η Μελάνη, αδιάφορη για τις κοσμικές απολαύσεις, αποσύρθηκε σε ένα εξοχικό της κτήμα, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή.

Εκεί επίσης καλλιγραφούσε Ιερά βιβλία και τα έδινε να τα διαβάζουν οι πιστοί. Διέθεσε όλη της την περιουσία για την ανακούφιση των φτωχών και ασθενών. Και αφού επισκέφθηκε πολλούς τόπους βοηθώντας τους πάσχοντες, κατέληξε στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε από πλευρίτιδα. O δε Σ. Ευστρατιάδης γράφει τα εξής για την Άγια αυτή: «…Αυτή ην επί της βασιλείας Ονωρίου (395 – 423) Ρωμαία πλούσια και εκ γένους περιφανούς και ενδόξου. Συζευχθείσα παρά την θέλησιν αυτής, απεσύρθη μετά τον θάνατον του ανδρός και των δύο αυτής τέκνων εις εν προάστειον της Ρώμης, επιμελουμένη των πτωχών, υποδεχόμενη τους ξένους, επισκεπτόμενη τους εξόριστους και εν φυλακαίς και θεραπεύουσα τους νοσούντας. Μετά την εκποίησιν των κτημάτων αυτής και διανομήν των προσόντων εις μονάς και εκκλησίας, δια της Αφρικής και Αλεξανδρείας κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα και ενεκλείσθη εις πενιχρόν κελλίον εκεί έκτισε και μονήν εις ην συνήγαγεν ενενήκοντα παρθένους, εξ ιδίων δια την διατροφήν αυτών δαπανώσα· μικρόν ασθενήσασα εκ πλευρίτιδας, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων εκ των χειρών του επισκόπου Ελευθερουπόλεως και ανεπαύθη εν Κυρίω».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Απολυτίκιο της είναι το ίδιο με αυτό της Αγίας Ανυσίας (30 Δεκεμβρίου).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέο τύπο διαβήτη – Τι είναι ο διαβήτης τύπου 5 και πώς αντιμετωπίζεται

Το κόλπο με το πιρούνι για να καθαρίσετε τις πατάτες σε χρόνο ρεκόρ

Πρωτοχρονιά: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:11 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κρίσιμες αποφάσεις μετά την Πρωτοχρονιά – Πού γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, τι ισχύει με τα τελωνεία

Αν και οι αγρότες προαναγγέλλουν «πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν» δίπλα στα τρακτέρ τους, επιβεβαιών...
06:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκ...
06:31 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέν...
06:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα Super Market

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι