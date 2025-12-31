Γιώργος Λάγιος: «Οι πεθερές διαλύουν την ερωτική ζωή, ειδικά αυτές που μιλάνε με τον γιο τους 25 φορές την ημέρα»

Ο Γιώργος Λάγιος μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αγγίζουν πολλές σχέσεις: τη φθορά από τη ρουτίνα, τις ηλικιακές διαφορές ανάμεσα στα ζευγάρια, αλλά και τον καθοριστικό – και πολλές φορές καταστροφικό – ρόλο που μπορούν να παίξουν οι πεθερές.

«Το πρόγραμμα και η ρουτίνα είναι ο εχθρός του έρωτα. Ο έρωτας θέλει αβεβαιότητα, απροβλεψιμότητα και μυστήριο. Όσο ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα γίνει, τα πάντα πέφτουν σε ύπνο», είπε χαρακτηριστικά. Εξηγώντας τη σημασία της εικόνας στη σχέση, σημείωσε πως «ο άντρας ερωτεύεται πάρα πολύ την εμφάνιση, έχουμε θέμα με την εικόνα, και δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι συμβατικά όμορφη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αλλάξει και το τι ελκύει τον άντρα, καθώς όπως είπε: «Πλέον έχει γυρίσει το ενδιαφέρον στο φυσικό. Ο άντρας θέλει μικρότερη γυναίκα για να επιβεβαιώνεται, γιατί έτσι λέει “μετράω ακόμα”, έχει περισσότερη ενέργεια και ερωτική διάθεση. Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος άντρας εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια και αυτό αρέσει πολύ στις γυναίκες».

Στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της πεθεράς μέσα στη σχέση. Όπως είπε: «Οι πεθερές γενικά διαλύουν την ερωτική ζωή, ειδικά αυτές που μιλάνε με τον γιο τους 25 φορές την ημέρα. Οι γυναίκες σιχαίνονται τους άντρες που δεν είναι ανεξάρτητοι και αυτάρκεις και όταν το παρατηρεί η σύντροφος, ξενερώνει και λέει “με ποιον είμαι; Με έναν μαμάκια;”». Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει συναντήσει πολλές περιπτώσεις όπου οι πεθερές δεν σέβονται κανένα όριο: «Έχω περιστατικά όπου οι πεθερές δεν έχουν όρια, έχουν κλειδιά του σπιτιού, μπαίνουν ό,τι ώρα θέλουν και παίρνουν τηλέφωνο όποτε θέλουν. Καταστρέφουν ζωές οι πεθερές».