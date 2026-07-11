Πολύ καλός ο ΠΑΟ στη φιλική νίκη 3-0 επί της Γκρασχόπερς – Δείτε βίντεο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Γκρασχόπερς με το εμφατικό 3-0 σε φιλικό αγώνα και έδειξε πως βαδίζει στο σωστό δρόμο. – Το «τριφύλλι» είχε κυριαρχική εικόνα στο β’ ημίχρονο και σκόραρε με Γιάγκουσιτς (48′), Ζαρουρί (70′) και Ταμπόρδα (88′), διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. – Ο Στέφαν ντε Φράι πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με την ομάδα να δείχνει έτοιμη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Conference League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο σε μεγάλα κομμάτια του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Γκρασχόπερς με το εμφατικό 3-0 σε φιλικό αγώνα το οποίο διεξήχθη στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης» κι έδειξε πως βαδίζει στο σωστό δρόμο, προς τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του στον β’ προκριματικό του Conference League με την Πάκσι (23 και 30 Ιουλίου).

Με τον Στέφαν ντε Φράι να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυνατά στο φιλικό έχοντας την πρώτη καλή στιγμή τους στο 8’ με το σουτ του Ζαρουρί, ενώ στο 17’ ο Χάμελ απέκρουσε το σουτ του Κυριακόπουλου. Το «τριφύλλι» έχασε άλλη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Τεττέη στο 23’ (πλασέ άουτ), ενώ στο 26’ από εξαιρετική αντεπίθεση των «πράσινων» κι ασίστ του Κυριακόπουλου, ο Γιάγκουσιτς έφυγε στο χώρο και πλάσαρε με το δεξί στο αριστερό δοκάρι του Χάμελ.

Κυριαρχική εικόνα στο β’ ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε στο 48’ με ένα καταπληκτικό τελείωμα του Γιάγκουσιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Χάμελ με εξαιρετικό σουτ. Στο 70’ ο Ζαρουρί με δυνατό σουτ από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι, ενώ στο 88’ ο Ταμπόρδα με υπέροχο πλασέ από σέντρα του Σιώπη διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια (72’ Μπινιάρης), Ίνγκασον (60’ Τουμπά), Ντε Φράι (46’ Κάτρης), Κυριακόπουλος (46’ Τσάπρας), Τσιριβέγια (72’ Τσέριν), Κοντούρης (60’ Καμαρά), Ζαρουρί (72’ Παντελίδης), Γιάγκουσιτς (60’ Ταμπόρδα), Αντίνο (79’ Σιώπης), Τεττέη (46’ Ραστόντερ).

ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ (Πέτερ Ζάιντλερ): Χάμελ, Στρότσιο, Παλότσι, Μίκουλιτς, Ρίσι, Χασάνε, Αμπράσι, Μέγιερ, Κλεμέντε, Κρασνίκι, Μούτσι.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Ντιαμπί, Μπετκόμπερ, Σαχίν, Κρετί, Πάπιτς, Κονατέ, Τζιαντομένικο, Λι, Μπεργκόντο, Ενγκόμ.

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