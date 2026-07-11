ΣΥΡΙΖΑ: Ανάρτηση με αιχμές από τον Χρήστο Γιαννούλη – «Όταν επιδεικνύεις ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας, είσαι επικίνδυνος»

Μία ανάρτηση «φωτιά» έκανε ο Χρήστος Γιαννούλης, την ώρα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, με οριακή απαρτία, σύμφωνα με την πτέρυγα της μειοψηφίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».

Πληροφορίες, που δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, αναφέρουν ότι το σχόλιο του κ. Γιαννούλη συνδέεται με επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Τότε, στελέχη της πλευράς του Παύλου Πολάκη φέρεται να μετέβησαν στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά, απαιτώντας την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που οδήγησε σε λογομαχία και ένταση ενώπιον και άλλων κομματικών στελεχών.