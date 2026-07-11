Λάρισα: Συναγερμός για το τοξικό νέφος μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης – Συστάσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοξικό νέφος έχει καλύψει από το πρωί του Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή της Λάρισα, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες φλόγες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στη μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα, αλλά και οχήματα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς πληροφορίες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει προανάκριση και το τελικό πόρισμα αναμένεται να δείξει πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Συστάσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει απευθύνει συστάσεις προς τους κατοίκους της περιοχής για παραμονή σε κλειστούς χώρους, χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο, προστασία των ευπαθών ομάδων και αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

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