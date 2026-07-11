Αττική: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες – Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ενέργειας

Από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 31 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα, συμπεριλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι: σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα

Ήταν το απόγευμα της Τετάρτης 8/07 όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ενημερώθηκαν για εν εξελίξει διάπραξη τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας. Αμέσως μετέβησαν στο σπίτι της γυναίκας όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, τη στιγμή που αφαιρούσαν πλήθος κοσμημάτων. Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι το έκαναν αυτό, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2027. Οι συλληφθέντες, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση απατών και κλοπών.

Πώς επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάφορα προσχήματα όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, τους έπειθαν είτε να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένο σημείο εντός της οικίας και να μεταβούν σε διαφορετικό χώρο, είτε να τα εναποθέσουν εκτός της οικίας, αφήνοντας παράλληλα την κεντρική είσοδο ανοιχτή, ώστε οι δράστες να προσεγγίζουν στις οικίες και να αφαιρούν τα αντικείμενα.

Πώς απέφευγαν τον εντοπισμό τους

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία άγνωστων ατόμων ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα, οχήματα ταξί. Σημειώνεται ότι κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, φορώντας καπέλα και χειρουργικές μάσκες. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -8- περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των -130.000- ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.