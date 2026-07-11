ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη στην ΚΟ θα προτείνει η Κεντρική Επιτροπή – «Το «plan b» απέτυχε παταγωδώς» λέει ο βουλευτής Χανίων

Την επανένταξη του διαγραφέντος Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογεί η Κεντρική Επιτροπή, την οποία συγκάλεσαν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης που διεξάγεται κανονικά, με οριακή απαρτία, σύμφωνα με τους «διοργανωτές», παρά την επίσημη απόφαση της Κουμουνδούρου για αναβολή της διαδικασίας, αναμένεται να τεθεί προς έγκριση ψήφισμα που θα ζητεί την επιστροφή του κ. Πολάκη στις τάξεις της Κ.Ο., ανάβοντας έτσι το «πράσινο φως» προς την Πολιτική Γραμματεία, που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, όπως έχει ανακοινώσει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.

Με αφορμή και τη σχετική εισήγηση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, που είχε προτείνει ως λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης, την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η ΚΕ αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο.

«Το plan b απέτυχε παταγωδώς. Η Κεντρική Επιτροπή απέτυχε παταγωδώς. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει με απαρτία, παρά τον λυσσώδη πόλεμο από την αναπληρώτρια γραμματέα και την υπεύθυνη οργανωτικού», έγραψε ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του κάνοντας λόγο για 81 παρόντες και 59 μέλη που συμμετείχαν μέσω zoom.

«Θα πάρει αποφάσεις σήμερα (ακύρωση απόφασης 6ης Ιουνίου, επαναφορά μου στην ΚΟ) και θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο για την ολοκλήρωση των πολιτικών και οργανωτικών μέτρων. Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε» τόνισε ο Παύλος Πολάκης.