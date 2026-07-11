Πάολα Ρεβενιώτη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο – Δείτε φωτογραφίες

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Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε από το ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μεταξύ όσων απέτισαν φόρο τιμής είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος και ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βήκας.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 απέστειλε στεφάνι, που έγραφε: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα».

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