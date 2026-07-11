Πάολα Ρεβενιώτη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο – Δείτε φωτογραφίες

Η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας Πάολας Ρεβενιώτη.
  • Η Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από το ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
  • Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της ακτιβίστριας Πάολας Ρεβενιώτη, η οποία έφυγε από το ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Στο τελευταίο «αντίο» έδωσαν το «παρών» μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μεταξύ όσων απέτισαν φόρο τιμής είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος και ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βήκας.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 απέστειλε στεφάνι, που έγραφε: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα».

Δείτε φωτογραφίες:

Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία Πάολα Ρεβενιώτη, κηδεία

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ