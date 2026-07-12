Ισπανία: «Σταθεροποιήθηκε» η φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους – Επιστρέφουν στα σπίτια τους εκατοντάδες πολίτες

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Ακτίνα ελπίδας αναδύεται μέσα από τις στάχτες στη νότια Ισπανία, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους βρίσκεται πλέον κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο.

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις να σταθεροποιήσουν το μέτωπο στην επαρχία της Αλμερίας, δίνοντας το «πράσινο φως» σε εκατοντάδες κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Η φωτιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, έχει σταθεροποιηθεί.

🔴 Buenas noticias. Tras días muy duros, el @Plan_INFOCA da por estabilizado el #IFLosGallardos. El incendio está perimetrado y acotado. Por tanto, desescalamos a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. El… — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 12, 2026



«Καλά νέα. Ύστερα από πολύ δύσκολες ημέρες, η πυροσβεστική υπηρεσία “θεωρεί σταθεροποιημένη”» την πυρκαγιά του Λος Γιαγιάρδος, σημείωσε σε ανάρτησή του στο X.

Ο περιφερειακός επικεφαλής εκτάκτων αναγκών, Αντόνιο Σανθ, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι περίπου 600 από τους σχεδόν 1.500 ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τη ζώνη της φωτιάς έλαβαν άδεια να επιστρέψουν, μετά τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν οι πυροσβέστες στην ανάσχεση της πύρινης λαίλαπας.

Σε δήλωσή του που εκδόθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) μετέφερε τα λόγια του Σανθ: «Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα και η σταθεροποίηση μεγάλου μέρους της περιμέτρου κατέστησαν δυνατή τη λήψη αυτών των μέτρων και τη συνέχιση της κίνησης, πάντα με τη μέγιστη προσοχή, προς μια επιστροφή στην κανονικότητα».

Η βελτιωμένη εικόνα ήταν αποτέλεσμα της υποχώρησης των ακραίων φαινομένων, καθώς οι ασθενέστεροι άνεμοι και η αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα επέτρεψαν στα συνεργεία να πραγματοποιήσουν απευθείας επίθεση στο μέτωπο της φωτιάς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος, δήλωσε το Σάββατο ότι τα πληρώματα εκμεταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές συνθήκες ανέμου και υγρασίας για να πλησιάσουν και να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η καμένη έκταση παρέμεινε σταθερή στα περίπου 66.000 στρέμματα (6.600 εκτάρια), καθώς η φωτιά δεν παρουσίασε περαιτέρω επέκταση το Σάββατο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή τη Δευτέρα.

Εικόνες καταστροφής και αγωνία για τους αγνοούμενους

Η εικόνα στους δρόμους παραμένει αποκαρδιωτική, με καμένα οχήματα να βρίσκονται ακόμη παρατεταγμένα στις οδικές αρτηρίες, εκεί όπου εγκλωβίστηκαν πολίτες όταν η ταχύτατα κινούμενη φωτιά σάρωσε την περιοχή με ταχύτητες που άγγιζαν έως και τα 100 μέτρα το λεπτό.

Οι αρχές διατηρούν τον επίσημο απολογισμό των νεκρών στους 12, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει αβέβαιος μέχρι να ολοκληρωθούν οι νεκροψίες και η αναγνώριση των σορών που έχουν εντοπιστεί.

Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι πολλά από τα θύματα ενδέχεται να είναι ξένοι υπήκοοι.

Η διαδικασία ταυτοποίησης έχει καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς αποδεικνύεται δύσκολη, με μέλη των οικογενειών να ταξιδεύουν από άλλες χώρες.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, η Πολιτοφυλακή (Civil Guard) προχώρησε την Κυριακή σε μια νέα έρευνα στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι ή θύματα.