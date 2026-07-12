Ιστορική στιγμή στη Συρία: Συνεδρίασε για πρώτη φορά η μεταβατική Βουλή

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Η μεταβατική Βουλή της Συρίας πραγματοποίησε σήμερα Κυριακή την πρώτη συνεδρίασή της, με τον πρόεδρο της χώρας, Άχμαντ αλ-Σαρά, να χαιρετίζει ένα «νέο κεφάλαιο» για την πατρίδα του, η οποία βγαίνει από ένα μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο.

Μετά την άνοδό του στην εξουσία στα τέλη του 2024, επικεφαλής ενός ισλαμιστικού συνασπισμού που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο Σαρά είχε διαλύσει τη Λαϊκή Συνέλευση, που ήταν για δεκαετίες ένα κοινοβούλιο μαριονέτα.

Η Συρία ανοίγει «ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας της», δήλωσε κατά την ομιλία του και κάλεσε τους κοινοβουλευτικούς να είναι «πρότυπα ευθύνης και ικανότητας για να συμβάλουν στην εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας διαλόγου, ενός κράτους δικαίου, καθώς και στο σεβασμό των θεσμών».

Για την κατάρτιση Συντάγματος

Στη διάρκεια της ανανεώσιμης θητείας του των δυόμισι ετών, το κοινοβούλιο θα πρέπει να σχηματίσει μια επιτροπή που θα αναλάβει να καταρτίσει το μελλοντικό Σύνταγμα, να δώσει στη χώρα έναν προϋπολογισμό, να προτείνει και να τροποποιήσει νόμους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα μείζονες προκλήσεις που συνδέονται με την υποστήριξη της ανεξαρτησίας του και το χωρισμό των εξουσιών, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο Σαρά είχε κάνει το Μάρτιο 2025 μια Συνταγματική Δήλωση ορίζοντας μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών, στο τέλος της οποίας θα διεξαχθούν εκλογές.

Το νέο κοινοβούλιο αριθμεί 210 έδρες. Δύο τρίτα των μελών του ορίζονται από τοπικές επιτροπές, που έχουν δημιουργηθεί από μια Ανώτερη Επιτροπή, η οποία διορίσθηκε από τον Σαρά. Οι 70 βουλευτές που απομένουν διορίζονται απ’ ευθείας από τον Σύρο πρόεδρο.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επικρίνουν αυτή τη διαδικασία διορισμών, καταγγέλλοντας μια υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του Σαρά.

Επισημαίνουν επίσης την ανεπαρκή εκπροσώπηση των εθνοτικών και θρησκευτικών συνιστωσών της χώρας, καθώς και των γυναικών.