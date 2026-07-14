Αλέκος Συσσοβίτης: «Για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή μου ζήτησα δανεικά»

Συνέντευξη στον Γιάννη Παναγόπουλο και το περιοδικό Gala παραχώρησε ο Αλέκος Συσσοβίτης. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που βίωσε πριν από τη μεγάλη επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου», αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του.

Όπως δήλωσε, εκείνη την περίοδο απομονώθηκε στο σπίτι του, επενδύοντας τον χρόνο του στο διάβασμα και στην καλλιτεχνική του εξέλιξη.

«Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά». Μετά την Ελεύθερη Κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, που βγήκε στο σινεμά στις αρχές του ’95 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου εμφάνιση, μέχρι περίπου το Είσαι Το Ταίρι Μου, στις αρχές του 2000, υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ ζορισμένος οικονομικά», σημείωσε.

«Είχα προτάσεις, είχε γίνει ντόρος με την ταινία, αλλά έπρεπε να λέω πολλά “όχι” για να μπορώ να είμαι επιλεκτικός. Αντιλαμβανόμουν ότι έμπαινα σε έναν χώρο όπου ήμουν απαίδευτος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις μου και η γνώση ερχόταν πρώτη ανάμεσά τους.

Κλείστηκα στο σπίτι, πήρα δανεικά από κολλητούς, διάβαζα, προετοίμαζα τον εαυτό μου. Από τα 16 μου δεν είχα ζητήσει λεφτά από κανέναν. Μόνο τότε το έκανα και τα γύρισα πίσω», αφηγήθηκε ο ηθοποιός.