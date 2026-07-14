Αλέκος Συσσοβίτης: «Για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή μου ζήτησα δανεικά»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που βίωσε πριν την επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου». Ο ηθοποιός δήλωσε ότι αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του, ενώ απομονώθηκε για να επενδύσει στο διάβασμα και την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

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Αλέκος Συσσοβίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέκος Συσσοβίτης αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του, λόγω των δύσκολων οικονομικών στιγμών που βίωσε πριν από την επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου».
  • Ο ηθοποιός περιέγραψε πως «Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά» την περίοδο από την «Ελεύθερη Κατάδυση» μέχρι το «Είσαι το Ταίρι Μου».
  • Την ίδια περίοδο, κλείστηκε στο σπίτι του, διάβαζε και προετοίμαζε τον εαυτό του, καθώς έπρεπε να πει πολλά «όχι» σε προτάσεις για να είναι επιλεκτικός και να καλύψει τις ελλείψεις του.

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Συνέντευξη στον Γιάννη Παναγόπουλο και το περιοδικό Gala παραχώρησε ο Αλέκος Συσσοβίτης. Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που βίωσε πριν από τη μεγάλη επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου», αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να ζητήσει δανεικά για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του.

Όπως δήλωσε, εκείνη την περίοδο απομονώθηκε στο σπίτι του, επενδύοντας τον χρόνο του στο διάβασμα και στην καλλιτεχνική του εξέλιξη.

«Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη αλλά και φορτωμένος δανεικά». Μετά την Ελεύθερη Κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, που βγήκε στο σινεμά στις αρχές του ’95 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου εμφάνιση, μέχρι περίπου το Είσαι Το Ταίρι Μου, στις αρχές του 2000, υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ ζορισμένος οικονομικά», σημείωσε.

«Είχα προτάσεις, είχε γίνει ντόρος με την ταινία, αλλά έπρεπε να λέω πολλά “όχι” για να μπορώ να είμαι επιλεκτικός. Αντιλαμβανόμουν ότι έμπαινα σε έναν χώρο όπου ήμουν απαίδευτος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις μου και η γνώση ερχόταν πρώτη ανάμεσά τους.

Κλείστηκα στο σπίτι, πήρα δανεικά από κολλητούς, διάβαζα, προετοίμαζα τον εαυτό μου. Από τα 16 μου δεν είχα ζητήσει λεφτά από κανέναν. Μόνο τότε το έκανα και τα γύρισα πίσω», αφηγήθηκε ο ηθοποιός.

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