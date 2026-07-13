Μαρία Ηλιάκη: Τα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη – «Στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς»

Η Μαρία Ηλιάκη, ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη. Η παρουσιάστρια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον χρόνο που περνάει στο νησί, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της, μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν της εκπομπής της στην ΕΡΤ.
  • Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της.
  • Στην ανάρτησή της, η Μαρία Ηλιάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Κρήτη part 1… στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αφού ολοκληρώθηκε για την φετινή σεζόν, η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ, η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η οικοδέσποινα του «Νωρίς – Νωρίς», βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της στην Κρήτη, από την οποία και κατάγεται. Μάλιστα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τον χρόνο που περνάει στο νησί, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Τι είπαν στην τελευταία εκπομπή της σεζόν – «Ραντεβού τον Σεπτέμβρη»

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Ηλιάκη έχει ανεβάσει ορισμένα άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα, στα οποία «πρωταγωνιστεί» η πέντε ετών κόρη της, Κατερίνα. Παράλληλα, έχει κοινοποιήσει και κάποιες μαγευτικές φωτογραφίες που έχει τραβήξει, από πανέμορφα σημεία της Κρήτης.

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki
Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Η έμπειρη παρουσιάστρια στην ανάρτησή της έχει γράψει: «Κρήτη part 1… στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς». 

Μαρία Ηλιάκη: «Θυμάμαι ότι όταν έκανα το “Δέστε τους”, δεν μιλούσα με άνθρωπο…»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ