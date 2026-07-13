Μαρία Ηλιάκη: Τα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη – «Στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς»

Αφού ολοκληρώθηκε για την φετινή σεζόν, η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ, η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της. Η οικοδέσποινα του «Νωρίς – Νωρίς», βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της στην Κρήτη, από την οποία και κατάγεται. Μάλιστα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τον χρόνο που περνάει στο νησί, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρία Ηλιάκη έχει ανεβάσει ορισμένα άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα, στα οποία «πρωταγωνιστεί» η πέντε ετών κόρη της, Κατερίνα. Παράλληλα, έχει κοινοποιήσει και κάποιες μαγευτικές φωτογραφίες που έχει τραβήξει, από πανέμορφα σημεία της Κρήτης.

Η έμπειρη παρουσιάστρια στην ανάρτησή της έχει γράψει: «Κρήτη part 1… στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς».