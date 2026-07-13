Θοδωρής Αθερίδης: Τα «εγκώμια» του ηθοποιού στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση Marfin και οι αντιδράσεις

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος συνεχάρη δημόσια τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin και το έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Ελληνικό FBI).

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε τις συγκεκριμένες αναφορές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή – 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη

Κατά την ομιλία του, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε αρχικά στην κατάσταση που, όπως υποστήριξε, επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία. «Έχει χαθεί η μπάλα και νομίζω πως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς. Δεν το ξέρω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εξέφρασε δημόσια την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του. «Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Θέλω να πω κάτι, γιατί σήμερα ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου», είπε.

Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI», παραδεχόμενος ότι αρχικά είχε αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με έντονο σκεπτικισμό. «Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρήθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα, το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία», δήλωσε.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Marfin τον οδήγησαν να αναθεωρήσει την αρχική στάση του. «Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να σκεφτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω», πρόσθεσε.

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Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες άσκησαν κριτική στον ηθοποιό, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τη δημόσια τοποθέτησή του.

Η Έλενα Ακρίτα, με αφορμή ανάρτησή της για τη θανατηφόρα καταδίωξη στο Άργος, άφησε αιχμές για τα εύσημα που απέδωσε ο Θοδωρής Αθερίδης στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Ας ενημερώσει κάποιος τον Αθερίδη που αποθεώνει το θεάρεστο έργο του Χρυσοχοΐδη», έγραψε μεταξύ άλλων η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

Τις δηλώσεις σχολίασε και ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του: «Χαμός με τον Αθερίδη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με διθυραμβικά σχόλια για το “ελληνικό FBI” ενώπιον του Χρυσοχοΐδη: “Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη…”. Ουάου!!! Καλά έκανε και σε χώρισε η Σμαράγδα!».

Κριτική στον Θοδωρή Αθερίδη άσκησε και η Ειρήνη Δρίβα, μέλος της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Η ίδια υποστήριξε ότι ο ηθοποιός έσπευσε να θεωρήσει την υπόθεση διαλευκανθείσα πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Στην τοποθέτησή της επισήμανε ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί δίκη, ότι οι δύο συλληφθέντες δηλώνουν αθώοι και ότι η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ζήτησε να επιστρέψει αυτοβούλως από τη Βρετανία, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Η Ειρήνη Δρίβα κατηγόρησε επίσης τον ηθοποιό για επιλεκτική ευαισθησία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τοποθετηθεί για συλλογικούς αγώνες του επαγγελματικού του κλάδου ή για περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση του απέναντι στην υπόθεση Λιγνάδη.

Αντίθετη θέση εξέφρασε ο Νικήτας Κλιντ, ο οποίος σχολίασε τις επιθέσεις που δέχθηκε ο Θοδωρής Αθερίδης μετά τις δηλώσεις του. «Στην Ελλάδα αναρχικός σημαίνει να βρίζεις τον Αθερίδη, ξεπλένοντας δολοφονίες αθώων, να στήνεις πογκρόμ εναντίον Ισραηλινών και να βαπτίζεις Ναζί τους ελεύθερους Ουκρανούς. Στην Ουκρανία οι αναρχικοί πολεμάνε τη ρωSSία του Πούτλερ», έγραψε στην ανάρτησή του.