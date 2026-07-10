Μαρία Ηλιάκη – Κρατερός Κατσούλης: Τι είπαν στην τελευταία εκπομπή της σεζόν – «Ραντεβού τον Σεπτέμβρη»

Η τηλεοπτική εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ έριξε τίτλους τέλους για τη φετινή σεζόν της. Οι παρουσιαστές Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τους τηλεθεατές, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για την υποστήριξη.

Ο Κρατερός Κατσούλης, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τόσο τους συνεργάτες του όσο και τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη τους.

«Ευχαριστούμε όλους εσάς που στο πρόσωπό σας όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Όπως καταλάβατε, είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί και πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Να είσαστε γεροί, καλό καλοκαίρι» είπε.

Στο τέλος, τον λόγο πήρε και η Μαρία Ηλιάκη, η οποία ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη που έδειξε στην εκπομπή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. «Σας ευχαριστούμε για αυτή την πάρα πολύ ωραία χρονιά. Καλό καλοκαίρι!»