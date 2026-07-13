Φοίβος Παπαδάκης: Συγκινεί με την ανάρτησή του για τον πατέρα του, Γιώργο – «Κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…»

Ήταν 4 Ιανουαρίου του 2026, όταν η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, «πάγωσε» το πανελλήνιο. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, και ενώ είχε αποχωρήσει από την παρουσίαση μόλις λίγους μήνες πριν. Ο άνθρωπος που για πάρα πολλά καλημέριζε κάθε πρωί τους Έλληνες και μαζί με τους συνεργάτες του, τους ενημέρωνε για όσα συνέβαιναν στην χώρα αλλά και σε όλο τον κόσμο, είχε αποκτήσει τρεις γιους. O Φοίβος Παπαδάκης, την Δευτέρα 13 Ιουλίου έκανε μία πολύ συγκινητική δημοσίευση, στο προφίλ του στο Instagram.

Στην ανάρτησή του, ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους του, μία φωτογραφία του από τα παιδικά του χρόνια. Στο στιγμιότυπο, το οποίο τραβήχτηκε το 1999, ο αείμνηστος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά του δύο από τα παιδιά του.

Ο Φοίβος Παπαδάκης, στη λεζάντα του post του έχει γράψει: «1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».