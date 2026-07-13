Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν με δανεισμό από τη Λέστερ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν και με οψιόν αγοράς.

Ο 23χρονος διεθνής Δανός αμυντικός προορίζεται για τη θέση του αριστερού μπακ και αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου προπονητή του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτησή του.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες προβλέπει δανεισμό διάρκειας ενός έτους, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει στη Λέστερ ποσό ύψους 500.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται οψιόν αγοράς και τετραετές συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση ενεργοποίησής της, με τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας να μπορεί να φτάσει τα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η οψιόν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτομάτως, εφόσον ο Κρίστιανσεν αγωνιστεί για τουλάχιστον 45 λεπτά στο 50% των επίσημων αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού κατά τη σεζόν 2026-2027.

Ο Δανός αμυντικός θα λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των αποδοχών του ως σταθερό ποσό, ενώ το υπόλοιπο θα συνδέεται με τον αριθμό των συμμετοχών του. Παράλληλα, έχει υπογράψει προσύμφωνο για την επέκταση της συνεργασίας του έως το καλοκαίρι του 2031, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποκτήσει τα δικαιώματά του.

Ο Κρίστιανσεν προέρχεται από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, με την πρώτη ομάδα της οποίας πραγματοποίησε τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής καριέρας του. Η Λέστερ τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2023, καταβάλλοντας περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Μπολόνια, με την οποία αγωνίστηκε για μία σεζόν στη Serie A. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας έχει καταγράψει συνολικά 51 συμμετοχές και δύο ασίστ.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο διεθνής Δανός έχει ήδη πραγματοποιήσει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A. Η χρηματιστηριακή αξία του εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για έναν χρόνο.

Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 2020, στον αγώνα Κυπέλλου Δανίας απέναντι στην Αβάρτα. Παρέμεινε στην Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Δανίας. Συνολικά κατέγραψε 73 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 6 στους ομίλους του UEFA Champions League, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή στη Λέστερ.

Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές και 4 ασίστ. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A.

Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της χώρας του (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Καλωσορίζουμε τον Βίκτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».