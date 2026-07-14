Ταϊλάνδη: Στους 30 οι νεκροί από τη φωτιά σε μπαρ της Μπανγκόκ – Δεκάδες τραυματίες στα νοσοκομεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στους 30 ανέρχεται πλέον ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τη σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε δημοφιλές μουσικό μπαρ της Μπανγκόκ.

Καθώς οι αρχές ερευνούν τα αίτια της χειρότερης πυρκαγιάς στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης τα τελευταία 17 χρόνια, δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεκάδες τραυματίες και θύματα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Μπανγκόκ που εκδόθηκε την Τρίτη, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 70, με 24 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής στο μπαρ «Rong Beer Na Ladprao», το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν μισή ώρα για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.



Το κατάστημα, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται στα ταϊλανδικά ως ζυθοποιείο ή μπυραρία, είχε δηλωμένη χωρητικότητα έως και 600 πελατών, αν και παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν εντός του χώρου το μοιραίο βράδυ.

Penyebab kebakaran besar yang melanda kelab malam Rong Beer Na Lat Phrao di Distrik Chatuchak, Bangkok, pada 12 Juli 2026 diduga kuat akibat korsleting atau masalah pada pemutus sirkuit (saklar) di dekat panggung, yang kemudian memicu ledakan kecil dan menyulut material dekorasi… https://t.co/89Enz3gcTW pic.twitter.com/Aah3J2y5vu — Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 13, 2026



Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας και για το αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η πλειονότητα των θυμάτων εντοπίστηκε εγκλωβισμένη στις τουαλέτες του καταστήματος, οι οποίες δεν διέθεταν παράθυρα, όπου πιθανότατα κατέφυγαν στην προσπάθειά τους να σωθούν από τις φλόγες.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε την Τρίτη: «Έχω δώσει εντολή στη διοίκηση της πόλης να διεξάγει μια σαρωτική έρευνα σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων. Η πόλη θα εντείνει επίσης την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων για τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας».

Εικόνες καταστροφής και κύμα συμπαράστασης

Την Τρίτη, πρώην θαμώνες του μπαρ και άλλοι πολίτες επισκέφθηκαν το σημείο της καταστροφής, αφήνοντας λουλούδια και χειρόγραφες σημειώσεις συμπαράστασης, πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί γύρω από το κτίριο.

Στο πεζοδρόμιο παρέμεναν διάσπαρτα τα απομεινάρια της καταστροφής -όπως λιωμένα μουσικά όργανα και απανθρακωμένες καρέκλες-, τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί τη Δευτέρα από τους ερευνητές που εξετάζουν τα αίτια της φωτιάς.

Τα κενά ασφαλείας

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δομικών Μηχανικών της Ταϊλάνδης, Αμόρν Πιμανμάς, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το κατεστραμμένο μπαρ, επεσήμανε αρκετούς παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται να επιδείνωσαν την κατάσταση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε επιθεωρήσει ακόμα το εσωτερικό του κτιρίου.

Όπως εξήγησε, το κτίριο είναι περίκλειστο, έχει χαμηλό ταβάνι και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε αφρώδες υλικό για τη διακόσμηση χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία επιβράδυνσης φλόγας.

Αυτό, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αερισμό, είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη συσσώρευση πυκνού και τοξικού καπνού, που ενδέχεται να αποτέλεσε την κύρια αιτία θανάτου για πολλά από τα θύματα.

Παράλληλα, ο Πιμανμάς αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις αρχές, το μπαρ λειτουργούσε με άδεια εστιατορίου που διαθέτει ζωντανή μουσική και όχι ως χώρος διασκέδασης, καθώς βρισκόταν εκτός της καθορισμένης ζώνης για τέτοιες επιχειρήσεις.

Η λεπτομέρεια αυτή εξαιρούσε το κατάστημα από τις αυστηρότερες προδιαγραφές πυρασφάλειας που προβλέπονται για τα κέντρα διασκέδασης.

Με πληροφορίες από: Associated Press