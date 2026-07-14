Καραμπόλες στον ΣΚΑΪ με νέα δίδυμα παρουσιαστών

Ανακάτεμα της τράπουλας με μετακίνηση προσώπων και νέο «σπάσιμο» διδύμου στις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με τη Reallife.

Η αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου και η μετακίνησή του στον ΑΝΤ1 ενεργοποιούν ντόμινο αλλαγών προκειμένου να καλυφθεί η θέση του στην εκπομπή «Σήμερα». Ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου βρέθηκε εντός των τειχών. Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ο Γιάννης Πιτταράς αποχωρεί από τους «Δεκατιανούς» και μετακινείται στο καθημερινό πρωινό.

Το δίδυμο των «Δεκατιανών» «σπάει», ενώ πλέον αναζητείται άλλο πρόσωπο για να σεταριστεί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη θέση του Γ. Πιτταρά πέφτει στο τραπέζι το όνομα της Μαρίας Βούσουλα, που ενδέχεται να αποτελέσει τη νέα παρτενέρ του Γ. Γρηγοριάδη.