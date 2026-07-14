Έλενα Παπαρίζου: Το μήνυμα δύναμης σε θαυμάστρια που ξεπέρασε σοβαρό θέμα υγείας – «Περπατάει όρθια πλέον»

Η Έλενα Παπαρίζου διέκοψε για λίγο τη συναυλία για να μιλήσει από κοντά με μια μικρή θαυμάστριά της, η οποία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή μόλις αντιλήφθηκε την Δήμητρα να την περιμένει κρατώντας μια ανθοδέσμη και ένα πανό.

«Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα» είπε η τραγουδίστρια.

«Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ» πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.

Στη συνέχεια διάβασε το μήνυμα που είχε γράψει η μικρή στο πανό της: «Έλενα μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας», μια φράση που τη συγκίνησε ακόμη περισσότερο.

Η πιο δυνατή στιγμή, όμως, ήρθε όταν η Δήμητρα της είπε: «Είσαι η δύναμή μου». Η απάντηση της Έλενας Παπαρίζου έκανε όλο το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό, Δήμητρά μου».