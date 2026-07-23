Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Μετά την ακρίδα, τους «επισκέφτηκε» και χρυσόμυγα στην παράστασή τους – Βίντεο

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Στις αρχές Ιουλίου, μία ακρίδα είχε κάνει την εμφάνισή της στη διάρκεια της παράστασης της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη. Οι δύο ηθοποιοί είχαν ξεχωριστές αντιδράσεις, ενώ το βίντεο που είχε καταγράψει το όλο περιστατικό, είχε γίνει viral. Αυτό δεν ήταν όμως το μόνο ζωύφιο με το οποίο θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι.

Πριν από λίγες ώρες, στο προφίλ που έχει δημιουργηθεί στο Instagram για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούν, ανέβηκε ένα νέο βίντεο, από την στάση που έκαναν για την περιοδεία τους, στην Καρδίτσα. Σε αυτό βλέπουμε τις αντιδράσεις της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη, στην «επίσκεψη» μιας χρυσόμυγας.

Η Θάλεια Ματίκα αναστατωμένη από την «συνάντησή» της με την χρυσόμυγα, ακούγεται να λέει: «Συγγνώμη. Πάρτο! Α έφυγε από τη φωνή μου. Φύγε, μην μ’ αγγίζεις τώρα. Δεν είναι η ώρα!».

«Κάπως έτσι μ’ αντιμετωπίζει και εμένα στο σπίτι», αναφέρει εκείνη την στιγμή με χιούμορ ο Τάσος Ιορδανίδης, μιλώντας στο κοινό.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός απευθυνόμενη στον σύζυγο και συνάδελφό της λέει: «Πάμε, επιστροφή στην άγρια φύση. Κάτσε».

«Σιγά ρε Ιντιάνα Τζόουνς. Μην βρεις και τον χαμένο θησαυρό. Θα τον μοιραστούμε άμα είναι», της απαντάει εκείνος, προκαλώντας τόσο το γέλιο της Θάλειας Ματίκα, όσο και του κοινού.