Τραμπ: «Επιτυχημένες οι συνομιλίες για τη Γάζα – Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων σημειώνουν ταχεία πρόοδο.

🚨 As peace deal negotiations continue, President Trump tonight wouldn’t set a hard deadline for Hamas to release hostages. Telling me, “Very quickly…we’ll wait a little while and see how it all turns out.” pic.twitter.com/R0EdROOLlX — Libbey Dean (@LibbeyDean_) October 5, 2025

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

«Ο χρόνος είναι μεγάλης σημασίας, αλλιώς θα ακολουθήσει αιματοχυσία που κανείς δεν θέλει να δει», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Μου έχουν πει ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», τόνισε ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

( Donald J. Trump – Oct 05, 2025, 5:56 PM ET ) There have been very positive discussions with Hamas, and Countries from all over the World (Arab, Muslim, and everyone else) this weekend, to release the Hostages, … pic.twitter.com/xhKk1kpTVU — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) October 5, 2025

