Τραμπ: «Επιτυχημένες οι συνομιλίες για τη Γάζα – Η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων σημειώνουν ταχεία πρόοδο.

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

«Ο χρόνος είναι μεγάλης σημασίας, αλλιώς θα ακολουθήσει αιματοχυσία που κανείς δεν θέλει να δει», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Μου έχουν πει ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», τόνισε ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters

