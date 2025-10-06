Σοφία Μουτίδου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι – Είναι δύσκολη πολύ μια κατάσταση σαν αυτή»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σοφία Μουτίδου

H Σοφία Μουτίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλησε μεταξύ άλλων τόσο για την τηλεοπτική της απουσία όσο και για την υπόθεση του συναδέλφου της, Βασίλη Μπισμπίκη που προκάλεσε τροχαίο πριν από περίπου μια εβδομάδα.

Σοφία Μουτίδου: «Είχα χάσει το γέλιο μου και άρχισα να κάνω κάποιες ασκήσεις για να το βρω ξανά»

Ειδικότερα, η Σοφία Μουτίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «από τα σίριαλ είναι πολύ μεγάλη η παύση μου, δεν επιστρέφω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθω στις ανάγκες αυτές και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου πιο μοναχικά και με λιγότερες απαιτήσεις μεγάλες».

«Όλο αυτό που έγινε με τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι, είναι δύσκολη πολύ μια κατάσταση σαν αυτή στην οποία και βρέθηκε», πρόσθεσε η Σοφία Μουτίδου.

