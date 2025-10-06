Βασίλης Μπισμπίκης: Ποιος και γιατί τον κάλεσε να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Πολλή «σκόνη» έχει σηκωθεί τις τελευταίες ημέρες για το ποιος τελικά κάλεσε τον Βασίλη Μπισμπίκη να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα ως απεργός πείνας εδώ και 21 ημέρες.

Ο ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μετά και το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε στη γειτονιά του, στη Φιλοθέη, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, συνομιλώντας μαζί του και εκφράζοντας τη συμπαράσταση τη δική του και της Δέσποινας Βανδή.

Σε δηλώσεις του ο Βασίλης Μπισμπίκης τόνισε ότι «ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Το πρωί της Κυριακής, η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και όταν ρωτήθηκε αν κάλεσε η ίδια ή ο σύζυγός της τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα απάντησε «Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είναι εκεί. Δε γνώριζα ότι θα πάει».

Αμέσως πολλά σχόλια ακούστηκαν για την επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη. Η αρχαιολόγος και μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Αττικής, Στερεάς και Νήσων, Δέσποινα Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι έχει όλες τις απαντήσεις και ξεκαθαρίζει το τοπίο.

«Έχουν περάσει πολλοί καλλιτέχνες από το σημείο. Όπως πήραμε την πρωτοβουλία, εμείς, τα Σωματεία του Πολιτισμού να πούμε στον Στέλιο Ρόκκο, επειδή ο Πάνος Ρούτσι μας είπε ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής να έρθει να τον δει, και ο τραγουδιστής ήρθε από τη Λήμνο να τον δει για μισή μέρα και να μιλήσουν, ο Στέλιος Ρόκκος δεν ήρθε για τις κάμερες, ήρθε για τον απεργό πείνας. Το ίδιο συνέβη και τώρα.

Στείλαμε μήνυμα στον Βασίλη Μπισμπίκη και την Δέσποινα Βανδή, ότι στον κ. Ρούτσι αρέσει πολύ η Δέσποινα Βανδή και ότι θα ήταν πολύ όμορφο να περάσουν μια μέρα να τον δουν από κοντά. Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανταποκρίθηκε αμέσως αλλά η Δέσποινα Βανδή ήταν στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούσε να έρθει, οπότε ήρθε μόνος του για να μεταφέρει το μήνυμα της αλληλεγγύης και από τους δυο και να του πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η ίδια όταν γυρίσει. Δεν ήρθε για τις κάμερες τις οποίες μάλιστα προσπάθησε να αποφύγει, ούτε για να γίνει ο ίδιος θέμα, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνεται θέμα ο Βασίλης Μπισμπίκης και όχι ο ίδιος ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και τα αιτήματά του που αφορούν την ταυτοποίηση και την αιτία θανάτου του παιδιού του, κάτι το οποίο του το αρνούνται.

Θεωρώ πως είναι τραγικό να γίνεται θέμα το ποιος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι και όχι ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι και τα δίκαια αιτήματά του. Αυτό είναι μια πολύ κακή στιγμή της τηλεόρασης πιστεύω» τόνισε η Δέσποινα Κουτσούμπα.

“Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα” ήταν το μήνυμα που εστάλη στον ηθοποιό, σύμφωνα με την Δέσποινα Κουτσούμπα.