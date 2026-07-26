Χριστίνα Κοντοβά: Η κόρη της έγινε οκτώ ετών – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλια και το γλυκό μήνυμα

Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Ada, έγινε οκτώ ετών. Μητέρα και κόρη βρίσκονται στη Κέρκυρα, όπου και γιόρτασαν την σημαντική αυτή μέρα, ενώ παρούσα στα γενέθλια ήταν και η νονά του παιδιού της σχεδιάστριας, Σίσσυ Χρηστίδου.

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Χριστίνα Κοντοβά
Φωτογραφία: Instagram/ckontova
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Ada, έγινε οκτώ ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα.
  • Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό, με τη νονά της Ada, Σίσσυ Χρηστίδου, να είναι επίσης παρούσα.
  • Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η Χριστίνα Κοντοβά είχε εξομολογηθεί πως «η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους».

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Οκτώ ετών έγινε η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Ada. Η γνωστή σχεδιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την κόρη της στην Κέρκυρα, όπου και γιόρτασε μαζί με το παιδί της, την σημαντική αυτή μέρα της ζωής τους.

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Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της κόρης της. Μαζί τους ήταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία εκτός από κολλητή φίλη της σχεδιάστριας, είναι και νονά της οκτώ ετών Ada.

Χριστίνα Κοντοβά Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/ckontova

«Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου», έχει γράψει η Χριστίνα Κοντοβά στη λεζάντα του post της.

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Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η σχεδιάστρια μόδας είχε μιλήσει για τη μητρότητα και για το πόσο την έχει αλλάξει.

Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί πως: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους». 

«Η κόρη μου λέει πως έχει πάντα δίκιο και τρελαίνομαι γιατί είναι ένα στοιχείο δικό μου. Δεν έχουμε αναμνήσεις από τότε που γεννήθηκε και πήρα την απόφαση να καταγράψω τα γεγονότα από τότε που ξεκίνησα το ταξίδι μαζί της», είχε συνεχίσει η Χριστίνα Κοντοβά.

Επιπλέον είχε πει: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν αρνητικοί απέναντι στην απόφασή μου». 

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