Χριστίνα Κοντοβά: Η κόρη της έγινε οκτώ ετών – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλια και το γλυκό μήνυμα

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Οκτώ ετών έγινε η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, Ada. Η γνωστή σχεδιάστρια βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την κόρη της στην Κέρκυρα, όπου και γιόρτασε μαζί με το παιδί της, την σημαντική αυτή μέρα της ζωής τους.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της κόρης της. Μαζί τους ήταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία εκτός από κολλητή φίλη της σχεδιάστριας, είναι και νονά της οκτώ ετών Ada.

«Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου», έχει γράψει η Χριστίνα Κοντοβά στη λεζάντα του post της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η σχεδιάστρια μόδας είχε μιλήσει για τη μητρότητα και για το πόσο την έχει αλλάξει.

Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί πως: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους».

«Η κόρη μου λέει πως έχει πάντα δίκιο και τρελαίνομαι γιατί είναι ένα στοιχείο δικό μου. Δεν έχουμε αναμνήσεις από τότε που γεννήθηκε και πήρα την απόφαση να καταγράψω τα γεγονότα από τότε που ξεκίνησα το ταξίδι μαζί της», είχε συνεχίσει η Χριστίνα Κοντοβά.

Επιπλέον είχε πει: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν αρνητικοί απέναντι στην απόφασή μου».