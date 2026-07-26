Παύλος Ντε Γκρες: «Είσαι το φως της ζωής μου» – Οι δημόσιες ευχές στην κόρη του, Μαρία-Ολυμπία, για τα γενέθλιά της

Ο Παύλος Ντε Γκρες ευχήθηκε δημόσια στην κόρη του, Μαρία Ολυμπία, για τα 30ά της γενέθλια, μέσω ανάρτησης στο Instagram, στην οποία την αποκάλεσε «το φως της ζωής του». Η Μαρία Ολυμπία, πρωτότοκο παιδί του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1996.

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Παύλος Ντε Γκρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ολυμπία, κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, γιόρτασε χθες (25/7) τα 30ά της γενέθλια. Ο ευτυχισμένος πατέρας θέλησε να της ευχηθεί και δημοσίως μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Στη δημοσίευσή του, ο Παύλος Ντε Γκρες κοινοποίησε διάφορες φωτογραφίες από τα γενέθλια και της ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια είσαι το φως της ζωής μου».
  • Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Ολυμπία γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1996, ένα χρόνο μετά τον γάμο των γονέων της, Παύλου Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ, την 1η Ιουλίου του 1995.

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Σημαντική ήταν η χθεσινή (25/7) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, καθώς η κόρη τους, Μαρία – Ολυμπία, έγινε 30 ετών. Ο ευτυχισμένος πατέρας θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στο πρωτότοκο παιδί του.

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Στη δημοσίευση του, ο Παύλος Ντε Γκρες κοινοποίησε διάφορες φωτογραφίες από τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, βλέπουμε την εορτάζουσα να ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους γονείς της.

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια είσαι το φως της ζωής μου», αναφέρει ο Παύλος Ντε Γκρες στη δημοσίευσή του.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, την 1η Ιουλίου του 1995. Στις 25 Ιουλίου του 1996 γεννήθηκε η κόρη τους Μαρία Ολυμπία. Δύο χρόνια αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου του 1998, ήρθε στον κόσμο ο πρώτος τους γιος, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος. Ακολούθησε η γέννηση του Αχιλλέα Ανδρέα στις 12 Αυγούστου του 2000, του Οδυσσέα Κίμωνα στις 17 Σεπτεμβρίου του 2004 και του Αριστείδη Σταύρου στις 29 Ιουνίου του 2008.

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