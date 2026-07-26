Παύλος Ντε Γκρες: «Είσαι το φως της ζωής μου» – Οι δημόσιες ευχές στην κόρη του, Μαρία-Ολυμπία, για τα γενέθλιά της

Σημαντική ήταν η χθεσινή (25/7) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, καθώς η κόρη τους, Μαρία – Ολυμπία, έγινε 30 ετών. Ο ευτυχισμένος πατέρας θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στο πρωτότοκο παιδί του.

Στη δημοσίευση του, ο Παύλος Ντε Γκρες κοινοποίησε διάφορες φωτογραφίες από τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, βλέπουμε την εορτάζουσα να ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους γονείς της.

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια είσαι το φως της ζωής μου», αναφέρει ο Παύλος Ντε Γκρες στη δημοσίευσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, την 1η Ιουλίου του 1995. Στις 25 Ιουλίου του 1996 γεννήθηκε η κόρη τους Μαρία Ολυμπία. Δύο χρόνια αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου του 1998, ήρθε στον κόσμο ο πρώτος τους γιος, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος. Ακολούθησε η γέννηση του Αχιλλέα Ανδρέα στις 12 Αυγούστου του 2000, του Οδυσσέα Κίμωνα στις 17 Σεπτεμβρίου του 2004 και του Αριστείδη Σταύρου στις 29 Ιουνίου του 2008.