Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

Μία τραγωδία φέρεται πως σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (25/08), καθώς μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN, πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 50-55 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή, φορώντας το ολόσωμο μαγιό της.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια πήγε να κάνει μπάνιο στην θάλασσα και πνίγηκε, ωστόσο οι έρευνες των Αρχών για το τραγικό περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή από το σκάφος «Απόλλων» που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Λιμενικό για την περισυλλογή της σορού.