Κόντρα Γεωργιάδη-Αμπατιέλου για το Κ.Υ. Αίγινας: «Έλλειψη συντονισμού οδηγών ασθενοφόρων και λάθη της διοίκησης» – «Όλο κάποιος άλλος φταίει»

Σε μη συντονισμό μεταξύ των τριών οδηγών των ασθενοφόρων του Κέντρου Υγείας στην Αίγινα, με αποτέλεσμα την ελλιπή κάλυψη των βαρδιών και τη μη δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και σε λάθη της διοίκησης, καταλήγει το πόρισμα της ΕΔΕ για το τραγικό περιστατικό στις 22 Αυγούστου στο νησί, με τον θάνατο μιας γυναίκας λόγω έλλειψης οδηγού ασθενοφόρου.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Αμπατιέλου, που έκανε λόγο «για τραγικές και επικίνδυνες ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας και γενικότερα στο ΕΣΥ και για προκλητικές δηλώσεις του υπουργού, που επιχειρεί να ρίξει τις ευθύνες αλλού και όχι στην πολιτική του ίδιου και της κυβέρνησής του».

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη, που αντέτεινε ότι «στο θέμα των οδηγών στην Αίγινα έγινε μεγάλη σπέκουλα». Υποστήριξε ότι «το Κέντρο Υγείας καλύπτεται επαρκώς από 33, συνολικά, ανθρώπους» ενώ επιτέθηκε στην Αριστερά, καταλογίζοντάς της μαρξιστικές, λενινιστικές φαντασιώσεις, όπως αυτές που ζούσαν οι κομμουνιστές στο Νεπάλ και τώρα τρέχουν με ελικόπτερα να σωθούν.

«Αν αθροίσω όλα τα αιτήματα για προσλήψεις που έχουν κάνει τα διάφορα συνδικαλιστικά σωματεία σε όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας -έχουμε σήμερα περίπου 110.000 υπαλλήλους του ΕΣΥ- θέλουμε περίπου άλλες 300.000. Περίπου όλοι όσοι ζούμε στη χώρα αυτή θα εργαζόμασταν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας. Μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη -500 εργαζόμενους παραπάνω σε έξι χρόνια υπάρχουν- και σου λένε έχουμε πρόβλημα προσωπικού. Του λες, μα φέραμε 500 σε έξι χρόνια και σου λέει θέλουμε άλλους 500. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο τόπος κάποια στιγμή, ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η φαντασίωση. Μαρξιστικές, λενινιστικές φαντασιώσεις ζούσανε και στο Νεπάλ και τώρα τρέχουν με κάτι ελικόπτερα οι κομμουνιστές εκεί για να σωθούν και πανηγυρίζει ο φίλος μου ο Πολάκης που κυνηγάνε τους κομμουνιστές με τα ελικόπτερα στο Νεπάλ.

Για όσους δεν το ξέρουνε, η κυβέρνηση του Νεπάλ είναι μαρξιστική λενινιστική. Δεν καταφέρανε να κάνουν προσλήψεις στο Νεπάλ από ότι αποδεικνύεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Πάμε λοιπόν στον πραγματικό κόσμο. Έχει ή δεν έχει προσωπικό το Κέντρο Υγείας της Αίγινας; Συνολικά, στο Κέντρο Υγείας Αιγίνης υπηρετούν 33 άνθρωποι. Είναι λίγοι; Όχι. Είναι αρκετοί, η απάντηση».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, στο πόρισμα της ΕΔΕ που πήρε στα χέρια του, «μέσα καταλήγει ότι υπήρχε ελλιπής κάλυψη των βαρδιών, με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλα τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της ημέρας».

«Σύμφωνα με το πόρισμα, οι οδηγοί αντί να συντονίζονται για να ανταποκρίνονται σε περιστατικά εκτός βάρδιας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, την συγκεκριμένη μέρα δεν υπήρξε η απαιτούμενη μεταξύ τους συνεργασία για την πρόληψη και την διασφάλιση κάλυψης σε ώρες αιχμής» σημείωσε.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «θα ήταν ιδανικό να είχαμε 5 οδηγούς ασθενοφόρου αντί για τρεις, για να βγαίνουν τα ρεπό. Ωστόσο, παρότι η υγειονομική περιφέρεια έκανε όλες τις κατά το νόμο και τις δυνατότητες ενέργειες για να βρει άλλους δύο, αλλά δεν πήγε κανείς».

Η εξήγηση που έδωσε στην μη ανταπόκριση στις προκηρύξεις που έγιναν για την κάλυψη των δύο θέσεων, είναι «για τον πάρα πολύ απλό λόγο, γιατί η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά και ο τουρισμός βαίνει εξαιρετικά καλώς».

«Πριν από 10 χρόνια, όταν κάναμε αίτημα για να πάρουμε οδηγό στην Αίγινα, είχαμε για μία θέση 100 αιτήσεις. Τώρα έχουμε μηδέν. Για ποιο λόγο; Γιατί πια στην Αίγινα, με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερο πια να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα παρά στον δημόσιο. Αυτό ισχύει για όλη την ελληνική οικονομία και για όλη την επικράτεια.

Το πρώτο παράπονο όλων των επιχειρήσεων σήμερα είναι ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, όπως δεν βρίσκουν προσωπικό όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τις ελαστικότητες που έχει μια ιδιωτική σύμβαση και την δυνατότητα της επιχείρησης να δώσει ό,τι θέλει προφανώς. Όπως δεν βρίσκει προσωπικό η ιδιωτική επιχείρηση, δεν βρίσκει εύκολα και το Δημόσιο, εν προκειμένω το ΕΣΥ, το οποίο έχει και δημοσιονομικούς περιορισμούς. Γιατί; Γιατί η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος πια έχει βρει δουλειά εύκολα, παντού στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΚΕ επέμεινε να κατηγορεί την κυβέρνηση για σκόπιμη απαξίωση του ΕΣΥ και στοχοποίηση των εργαζομένων.

«Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Από 23 Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχει γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, κατά τη γνώμη του κ. υπουργού λόγω της μεγάλης επιτυχίας της κυβέρνησης και όχι ως μία αποτυχία, αντί να γίνουν έστω και τώρα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είναι αναγκαίες, εσείς τι κάνατε; Προχωράτε σε ΕΔΕ για εργαζόμενους που έχουν υπερβάλει εαυτό για να στέκεται όρθια η δομή υγείας, με διπλοβάρδιες, με χρωστούμενα ρεπό για να καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού. Εσείς όμως επιλέξατε να στοχοποιήσετε τους εργαζόμενους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι κοπανατζήδες, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι εκείνη την ημέρα δεν καλυπτόταν βάρδια, ήταν κενό», ανέφερε ο κ. Αμπατιέλος και κατέληξε:

«Όλο κάποιος άλλος φταίει. Προσφιλής τακτική της κυβέρνησης. Εδώ φτάσαμε ότι φταίει και το Νεπάλ στην απάντηση του υπουργού, για να δικαιολογήσει αυτή την πολιτική. Βέβαια και εκεί δικούς σας ανταγωνισμούς λύνουνε, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Κίνα, και έχετε σύρει τη χώρα με τα μπούνια. Όλο κάποιος άλλος φταίει. Ποτέ η κυβέρνηση, ποτέ το υπουργείο, ποτέ οι διορισμένοι από εσάς διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δεύτερη ΥΠΕ».

«Κάναμε τα πάντα. Προκηρύξαμε τις θέσεις, και μόνιμες και επικουρικές και με μπλοκάκι» ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Αυτή η εικόνα των τριών οδηγών που παρουσιάζετε ότι δουλεύουνε 12 μήνες ασταμάτητα στην Αίγινα, να με συγχωρείτε. Η Αίγινα είναι ένα νησί που έχει κόσμο το καλοκαίρι. Πόσα περιστατικά έχει ένας οδηγός την ημέρα; Παρουσιάζετε τον οδηγό ότι είναι στα κάτεργα. Έλεος με τον λαϊκισμό.

Ήταν απαράδεκτοι να μην σηκώνουν το τηλέφωνό τους και η συνεχής υπεράσπιση των ανθρώπων αυτών, που την ώρα που τους έπαιρνε τηλέφωνο η γιατρός, και οι τρεις είχαν κλείσει το κινητό τους. Είναι απαράδεκτη πράξη και απορώ με τη διάθεση όλης της Αριστεράς να δικαιολογεί κάθε είδους συμπεριφορά ενός εργαζομένου, αρκεί να μην είναι της δεξιάς, γιατί εκεί δεν λέτε κουβέντα. Άρα, να επανέλθουμε στον πραγματικό κόσμο. Το κράτος βεβαίως έχει βρει τρεις οδηγούς στην Αίγινα και τώρα βρίσκει και τέταρτο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, δυστυχώς, δεν υπήρξε η σωστή συμπεριφορά και από αυτούς και με τα λάθη που έκανε η διοίκηση του Κέντρου Υγείας αναμφίβολα, όπως γράφει η ΕΔΕ. Το προσωπικό υγείας είναι επαρκές, το Κέντρο Υγείας το έχουμε ανακαινίσει, έχει γίνει παλάτι, και μετά τα γεγονότα έχω 50 μηνύματα στο κινητό μου από κατοίκους που μου λένε “βγάλτε εμάς για να πούμε πόσο καλό είναι το Κέντρο Υγείας”. Να σταματήσετε αυτή την ακύρωση του ΕΣΥ όλη μέρα για αντιπολιτευτικούς λόγους. Ωραία τα λέτε από εκεί που κάθεστε. Όπου κυβερνήσατε, με τα ελικόπτερα φύγατε, είτε με τον Τσαουσέσκο στη Ρουμανία, είτε τώρα με το Νεπάλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ