Νάνσυ Παραδεισανού για Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είχαμε μια καλή σχέση, η οποία μετά χάθηκε εξαιτίας τρίτων»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νάνσυ Παραδεισανού
Φωτογραφία: Instagram/nancyparadeisanou

Η Νάνσυ Παραδεισανού στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, στην εκπομπή «Σπίτι μου, σπιτάκι μου» στον ALPHA. Η γνωστή δημοσιογράφος, σε συνέντευξή της στο «E-Daily» μίλησε για τα χρόνια της τηλεοπτικής της συνύπαρξης με την παρουσιάστρια. Μάλιστα, έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση στα όσα είχαν ακουστεί για την μεταξύ τους σχέση, εξηγώντας πως δεν ήταν φίλες ποτέ, ωστόσο έκαναν παρέα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Νάνσυ Παραδεισανού ανέφερε ότι: «Έχω περάσει πολύ ωραίες χρονιές στην τηλεόραση. Όλα τέλεια δεν είναι ποτέ, όλα ομαλά δεν είναι ποτέ, αλλά έχω περάσει πολύ καλά. Να σου πω πότε πέρασα πολύ ωραία; Τα δύο χρόνια με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δεν το περίμενες, το ξέρω.

Με την Κωνσταντίνα φίλες δεν ήμασταν ποτέ. Κάναμε παρέα μετά την εκπομπή, μέναμε κοντά, πίναμε έναν καφέ, πηγαίναμε σε πρεμιέρες. Ήμασταν στην ίδια εκπομπή και είχαμε μια καλή σχέση και επαφή, η οποία μετά χάθηκε για άλλους λόγους, εξαιτίας τρίτων! Όχι ότι μας έβαλαν λόγια, απλά τα έφερε έτσι η ζωή».

Μιλώντας για τα χρόνια που εργάστηκε στο «Σπίτι μου, σπιτάκι μου», η δημοσιογράφος είπε πως: «Ήταν δύο πάρα πολύ ωραία χρόνια και το συζητούσα πρόσφατα με τον Παύλο Σταματόπουλο, ο οποίος είχε την επιμέλεια της εκπομπής τότε. Με είχε ζορίσει πάρα πολύ, έκανα κάθε Σαββατοκύριακο δύο σπίτια γύρισμα, τα οποία δεν ήταν, παίρνω ένα τραγουδιστή και πάω στο σπίτι του και κάνουμε ένα γύρισμα.

Τα μισά ήταν με τη μαμά του, με την αδελφή του, με την κοπέλα του, τον σκύλο του, που όπως καταλαβαίνεις οι μισοί δεν ήθελαν να δείξουν το σπίτι και οι άλλοι μισοί δεν ήθελαν να εκθέσουν την οικογένεια τους. Οπότε είχα πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ο Παύλος με πίεσε πάρα πολύ και του έλεγα πρόσφατα: “Μπράβο σου που με πίεσες και μου έβγαλες τον καλύτερο εαυτό μου”. Βέβαια θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ήπιος ο τρόπος του, δεδομένου ότι ήξερε τον χαρακτήρα μου και το τι άνθρωπος είμαι και το φιλότιμό μου».

