Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

Αυτή τη φορά οι αμυντικές… σκιές του Παναθηναϊκού τον… σκέπασαν και οι «πράσινοι» έπεσαν με 92-84 στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Το «τριφύλλι», με εξαίρεση κάποια ξεσπάσματα, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και ηττήθηκε πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-3, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague.

Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα» και μάλιστα απέναντι στους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είχε προηγηθεί το μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-3.

Η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν απούσα, τα μακρινά σουτ έλειψαν και πάλι (8/24 τρίποντα), ενώ με 10 λάθη οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί. Άλλωστε η μία φορά που το «τριφύλλι» βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 2΄, όταν προηγήθηκε με 3-4 και η δεύτερη και… τελευταία όταν έγραψε το 13-14 στο 7΄. Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, προστέθηκε και η επιθετική… μοναξιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 26 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά…

Από τη Μονακό, που στο 34΄ είχε προηγηθεί ακόμη και με +21 (85-64), πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 15.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

