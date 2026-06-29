44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο και δύο συλλήψεις

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Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα κι από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα επτά.

Πραγματοποιήθηκαν, μάλιστα, δύο συλλήψεις, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας στην Αττική.

Οι πολίτες να είναι προσεκτικοί

Όπως δε σημειώνει η Πυροσβεστική, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Επίσης καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Στη διερεύνηση δύο περιστατικών παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, που καταγράφηκαν την Κυριακή (28/06) σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησε στη σύλληψη μιας 59χρονης και ενός 44χρονου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε σε χώρο σκοπευτηρίου, στις Αφίδνες Αττικής, παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, λόγω του πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Παρότι ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 79χρονος, στη Νέα Μάκρη Αττικής, προέβη σε χρήση μεταλλικής ψησταριάς, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας. Για το περιστατικό επιλήφθηκε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενώ στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας, παρά το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 28 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 560.470,41 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 125 (93,94%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,06%) πυρκαγιές από πρόθεση.