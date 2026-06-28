Νετανιάχου για τη συμφωνία με τον Λίβανο: «Ιστορικό επίτευγμα» – Αντίθετος ο υπουργός άμυνας για τις ισραηλινές επιδρομές στον Νότο

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει λόγο για στρατηγικό πλήγμα σε Ιράν και Χεζμπολάχ, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, προειδοποιεί ότι η Βηρυτός, δεν πρόκειται να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Ως μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για το Ισραήλ, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Λίβανο, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό πλήγμα, κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ.



Σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (27/6/2026), ο Νετανιάχου δήλωσε πως «χθες επιτύχαμε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά από άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ».



Ωστόσο, η κυβερνητική γραμμή δεν βρίσκει σύμφωνο τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, κατά της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο λάθος».

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, ο Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως οι ισραηλινές δυνάμεις, παραμένουν προς το παρόν στο μεγαλύτερο μέρος των επίμαχων περιοχών, «το κράτος του Λιβάνου δεν θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ».

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir: The agreement with Lebanon is a big mistake. I appealed to the Prime Minister this evening to hold a vote in the cabinet, and I’ve been fighting against this agreement for weeks. Yes, we are staying in most of the territory… pic.twitter.com/foHS6m9Lvo — Clash Report (@clashreport) June 27, 2026

🇱🇧 BREAKING! Footage circulating now shows Beirut’s government Serail surrounded by furious crowds after the Lebanese regime signed an agreement with Israel. Protesters have laid siege to the Serail, the seat of the Lebanese government, after news broke that Beirut formally… pic.twitter.com/hEYPIedlkq — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 26, 2026



Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της λιβανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμμετέχουν υπουργοί που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ.

«Μέλη της λιβανικής κυβέρνησης είναι υπουργοί της Χεζμπολάχ και δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς τον Λίβανο, ότι θα κατασχέσει τα όπλα της Χεζμπολάχ. Μόνο οι στρατιώτες των IDF θα καταστρέψουν τη Χεζμπολάχ. Κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, μετέδωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε.