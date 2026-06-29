Βορίδης στον Realfm 97,8 για Σαμαρά: Δεν πιστεύω ότι ο πολιτικός λόγος που αναπτύσσει καλύπτει πραγματικό κενό – Τι είπε για την επιστολή Φεύγα

Για τον χρόνο των εκλογών, τις δημοσκοπήσεις, την επιστολή του Βασίλη Φεύγα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλλα.

Ερωτηθείς για την έντονη κινητικότητα που υπάρχει εν μέσω καλοκαιριού, που θυμίζει προεκλογική περίοδο, παρότι διαψεύδεται το σενάριο πρόωρων εκλογών, ο κ. Βορίδης, το απέδωσε σε ένα βαθμό στην αλλαγή γραμματέα στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. «Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι σε μία φάση στην οποία θέλει να πάρει τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση. Έχει αποφασίσει να το τρέξει και είναι καλό αυτό. Επίσης, θέλουμε, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου που θα γίνουν εκλογές, να ενισχύσουμε τη συσπείρωσή μας», είπε.

«Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίασης του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος, αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπείρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος έχει και μια ιδιομορφία, διότι δεν έχει αντιστοίχιση. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, έχει περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Είμαι στη Βουλή 18-19 χρόνια, και πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε την συσπείρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε αιτήματα, διεκδικήσεις, σκέψεις, διότι έχουμε και τελευταία ΔΕΘ προ των εκλογών» πρόσθεσε ο κ. Βορίδης.

Τι είπε για τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς εάν εκτιμά πως στις εκλογές θα πάμε σε έναν ιδιότυπο δικομματισμό (ΝΔ-ΕΛΑΣ) , απάντησε: «Εμένα έτσι μου φαίνεται. Έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα και μου φαίνεται και σχετικά λογικό αυτό, από την πλευρά της αντιπολίτευσης».

«Ο Τσίπρας ουσιαστικά, μετά την ήττα του με 17%, άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ τρία χρόνια, να κάνουν αυτό που ήθελαν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές πως αν ο Ανδρουλάκης, έστω δημοσκοπικά, είχε καταγράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 16-18%, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κ. Τσίπρα. Από την άλλη μεριά -Φάμελλος, Χαρίτσης, Σακελλαρίδης, Κωνσταντοπούλου, Κασσελάκης – όλο αυτό που είχε γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πειστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο, ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Οπότε εμφανίζεται ο Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτός θα είναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο» υπογράμμισε ο κ. Βορίδης.

Η επιστολή Φεύγα

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Εστία” σχετικά με την επιστολή του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ Βασίλη Φεύγα, ο οποίος εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω τον νόμο περί γάμων ομόφυλων ζευγαριών και να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε: «Δεν θα κάνω τώρα δημόσια τοποθέτηση επ’ αυτού. Την άποψη μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε. Είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με την πολιτική στάση μου. Δεν είναι καινούργιο ζήτημα, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Προφανώς ο Βασίλης Φεύγας θέλει να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας».

«Για μένα αυτή είναι κρίσιμη συζήτηση, Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά, λοιπόν, εγώ θα τα εντάξω στη συζήτηση του από εδώ και πέρα» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός.

Ο κ. Βορίδης είπε πως δεν βλέπει με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη ότι πλέον οι «Δημοκράτες» οριοθετούν τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει αυτού του τύπου η διαίρεση.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Σχετικά με το εάν πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη ΝΔ, τόνισε: «Όπως ξέρετε, it takes two to tango. Δηλαδή, κάπως πρέπει τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες ένθεν και ένθεν. Φαντάζομαι ότι εκεί που το χειρίζονται, τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολίων; Όχι, δεν υπάρχει»

Ερωτηθείς εάν θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη ΝΔ, σε περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, απάντησε: «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω, ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην πρωθυπουργός, ότι έχει αντιστοίχιση, γιατί δεν θεωρώ ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη η κριτική στην κυβέρνηση για την Τουρκία. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχιση στον κόσμο. Ή όταν λέει κάποιος, ότι έχει γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι στους μετανάστες. Το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, οπότε δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχιση. Δηλαδή, είναι κριτικές οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν αντικειμενικό, πολιτικό υπόβαθρο».

Τι είπε για την ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια, έκανε λόγο για το μεγαλύτερο και κυριότερο θέμα, αυτό «με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση». Είπε, ότι οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά και σε εσωτερικούς, που συνδέονται με την «επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας, που παίζει ρόλο στη δημιουργία πληθωρισμού».

«Όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις την ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Η προσφορά έπεται, άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό – το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενος πληθωρισμός, ενεργειακά κυρίως- άρα αυτό δημιουργεί ακρίβεια. Η κυβέρνηση κάνει πολλά πράγματα προσπαθώντας να το αντιμετωπίσει» ανέφερε ο κ. Βορίδης.

«Θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100-0 με τον Πρωθυπουργό και με το οικονομικό επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνεις την ζήτηση για εργασία, να αυξάνεις τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνεις τον κατώτατο μισθό. Άρα, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα, που είναι προσπάθεια να συγκρατήσεις τις τιμές, λειτουργούν συμπληρωματικά προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, η περαιτέρω αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων» κατέληξε.