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Μέγαρα: Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε γυναίκα από συρμό του Προαστιακού – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

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Hellenic Train
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα.
  • Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά παρά την ενεργοποίηση της πέδησης, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, απεγκλωβίζοντας τη γυναίκα που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα,

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Ρέντης χωρίς επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον σταθμό των Μεγάρων. Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

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