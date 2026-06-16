Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κρύφτηκε σε ρεματιά έπειτα από τροχαίο

Ένας 57χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη ενεπλάκη χθες το απόγευμα σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στην Πυλαία και επιχείρησε να κρυφτεί σε μια ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάφυτη ρεματιά κατέφυγε 57χρονος, προκειμένου να κρυφτεί και να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στην Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος.
  • Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (1,16 mg/l) και συνελήφθη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κατάφυτη ρεματιά κατέφυγε 57χρονος, προκειμένου να κρυφτεί και να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (μέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξε» 1,16 mg/l).

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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