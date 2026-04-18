Τσέλσι: Ανανέωσε ο Μόισες Καϊσέδο μέχρι το 2033 – «Είμαι πολύ χαρούμενος»

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Μόισες Καϊσέδο και ο παίκτης υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2033. Ο σύλλογος του Λονδίνου επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ, ενισχύοντας τη σταθερότητα στον άξονα της ομάδας.

Οι Λονδρέζοι επιβράβευσαν τον 24χρονο μέσο για τη συνέπειά του και για την αγωνιστική του παρουσία, καθώς την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε τον μοναδικό παίκτη που αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο σύλλογος αναγνώρισε τον κομβικό του ρόλο και διασφάλισε την παραμονή του με μακροχρόνια συμφωνία.

Η ανανέωση του συμβολαίου συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση αποδοχών, την οποία επιδίωκε ο ίδιος από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ειδικά μετά την κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από τους «Μπλε».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με την Τσέλσι, πιστεύω σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον σύλλογο και ξέρω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ακόμα πολλά να πετύχουμε και είμαι πολύ “πεινασμένος” να βελτιώνομαι καθημερινά. Θέλω να κερδίσω περισσότερα τρόπαια με την Τσέλσι και να δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο και τους φιλάθλους» ανέφερε ο 24χρονος μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Τη φετινή σεζόν, ο Καϊσέδο μετρά 42 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του συνεισφορά στην ομάδα.