IDF: Σχεδόν 11.000 πλήγματα στο Ιράν – Βαρύς απολογισμός σε Ιράν και Λίβανο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Κάτοικοι περνούν με τα οχήματά τους δίπλα από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων στη Νταχίγια, στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. (Φωτογραφία AP/Bilal Hussein)
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει περίπου 10.800 πλήγματα στο Ιράν στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους.

Αναφορές για νεκρούς αμάχους στο Ιράν

Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (Hrana) ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών Ιρανών αμάχων έχει φτάσει τους 1.701 έως τις 7 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια υπό όρους εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, σύμφωνα με το BBC.

Επιχειρήσεις και στον Λίβανο

Ο IDF υποστήριξε επίσης ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 14.900 πυροβολικά πλήγματα και 2.500 αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, ενώ ανέφερε ότι έπληξε περίπου 165 πολυώροφα κτίρια.

Χιλιάδες νεκροί και εκτοπισμένοι στον Λίβανο

Οι λιβανέζικες υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε έξι εβδομάδες συγκρούσεων, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι — δηλαδή περίπου ένας στους πέντε κατοίκους — έχουν εκτοπιστεί.

Η σχετική ανάρτηση τους στο Χ:

