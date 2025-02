Kanye West: Απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός του στο «Χ» έπειτα από το αντισημιτικό του παραλήρημα – «Ευχαριστώ τον Μασκ που μου επέτρεψε να ξεσπάσω»

Ο Kanye West απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο X ύστερα από μια σειρά παραληρηματικών αναρτήσεων με αντισημιτικό, μισογύνικο και ρατσιστικό περιεχόμενο, που διήρκησε τρεις ημέρες, προτού ο Έλον Μασκ δηλώσει ότι το κοινό «δεν θα βλέπει πλέον» τον λογαριασμό του μουσικού.

Ο Αμερικανός ράπερ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της μακροχρόνιας αντιπάλου του, Τέιλορ Σουίφτ, κατά τη διάρκεια του Super Bowl το βράδυ της Κυριακής, ενώ παράλληλα έκανε και αντισημιτικά σχόλια.

Παρότι ο ίδιος ευχαρίστησε τον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του X επιβεβαίωσε «δεν θα πρέπει να τον βλέπετε πλέον» στην πλατφόρμα.

Given what he has posted, his account is now classified as NSFW. You should not be seeing that anymore.

Ο Μασκ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τις αναρτήσεις του West, τρεις ημέρες μετά την έναρξη της ακατάπαυστης ροής επιθετικών και ρατσιστικών σχολίων του μουσικού. Στο τελευταίο του tweet, το βράδυ της Κυριακής, ο Kanye West έγραψε: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Έλον που μου επέτρεψε να ξεσπάσω».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν πολύ καθαρτικό να χρησιμοποιήσω τον κόσμο ως “ηχείο”. Ήταν σαν ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Αγαπώ όλους όσοι μου έδωσαν την ενέργεια και την προσοχή τους. Μέχρι να συνδεθούμε ξανά. Καλό απόγευμα και καληνύχτα».

Την Κυριακή, ο Γουέστ επέμεινε ότι βρίσκεται «σε καλή ψυχολογική κατάσταση» και ότι τα σχόλιά του -τα οποία επικρίθηκαν έντονα ως ρατσιστικά, σεξιστικά και μισογύνικα από χρήστες των social media και πολλές διασημότητες- του πρόσφεραν μια αίσθηση γαλήνης μετά την εκτόνωσή του.

Σχολιάζοντας τη Σουίφτ, έγραψε: «Αν έχει να κάνει με τον πολιτισμό… Γιατί αφήνουμε την Τέιλορ Σουίφτ να προβάλλεται στην τηλεόραση, τραγουδώντας για το πώς καταστράφηκε ένας μαύρος άνδρας και κατηγορώντας τον για πράγματα που μπορούν να τον καταστρέψουν για πάντα».

Ο West αναφερόταν στη Σουίφτ που ο φακός την έπιασε να χορεύει στο τραγούδι «Not Like Us» του Kendrick Lamar κατά τη διάρκεια των Grammy. Ωστόσο, και ο Lamar έγινε στόχος των αναρτήσεων του West, ο οποίος έγραψε: «Ο Kendrick χρησιμοποιείται από λευκούς και Εβραίους, και το ίδιο ισχύει για μένα».

Η τελευταία αναφορά του West στη Σουίφτ έρχεται σχεδόν 15 χρόνια μετά την έναρξη της πολυσυζητημένης κόντρας τους, που ξεκίνησε στα MTV Video Music Awards το 2009, όταν ο West είχε διακόψει την ομιλία της Σουίφτ επί σκηνής, αμφισβητώντας τη νίκη της επί της Beyonce.

Ο Γουέστ κυκλοφόρησε επίσης μια διαφήμιση για τη μάρκα μόδας του, Yeezy, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η οποία προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Το σύντομο και αλλόκοτο κλιπ τραβήχτηκε με το iPhone του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να το γυρίσει με το κινητό του επειδή ξόδεψε όλο του το διαφημιστικό budget για το Super Bowl στα «νέα του δόντια».

Στις αναρτήσεις του στο Χ, ο West αναφέρθηκε και στην τεταμένη σχέση του με τον Μασκ, όταν απάντησε σε χρήστη που συνέδεσε τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του X με τον ναζισμό, λίγες εβδομάδες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο Μασκ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για μια χειρονομία που ερμηνεύτηκε ως ναζιστικός χαιρετισμός (την οποία ο ίδιος αρνήθηκε).

«Αφού θα με διώξουν σύντομα από το Twitter. Όλοι είναι ναζί μέχρι να εμφανιστεί ένας πραγματικός ναζί», σχολίασε ο West.

Παράλληλα, ο West κατηγόρησε τον Μασκ ότι υπονομεύει την απήχηση των αναρτήσεών του μέσω της μεθόδου shadow banning, περιορίζοντας την ορατότητα των tweets του.

«Η απήχησή μου στο Twitter έχει περιοριστεί, έτσι ώστε δεν μου επιτρέπεται να γίνω viral κατά τη διάρκεια του Super Bowl», έγραψε. «Στήνω ένα κανάλι στο Discord στην ιστοσελίδα μου… Καλώς ήρθατε στην Αμερική».

Ο Μίλο Γιαννόπουλος, ιδιοκτήτης της Tarantula, εταιρείας μάνατζμεντ που εκπροσωπεί τον Kanye West και τη σύντροφό του, Μπιάνκα Σενσόρι, επιβεβαίωσε ότι ο ράπερ θα απέχει επ’ αόριστον από το X. «Ο Ye απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Χ για την ώρα», έγραψε ο Γιαννόπουλος.

Ye has deactivated his X account for the time being. Journalists with requests for comment about this or any other matter pertaining to Ye may direct them to my firm at [email protected].

— MILO (@Nero) February 10, 2025