Grammy 2025: Kanye West και Bianca Censori εκδιώχθηκαν από την τελετή – Σάλος με την εκκεντρική εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί

Η τελετή των Grammy 2025 δεν είχε μόνο μουσικές εκπλήξεις και πολιτικά σχόλια, αλλά και στιγμές που προκάλεσαν αίσθηση, με τον Kanye West και τη σύζυγό του, Bianca Censori, να αποχωρούν ξαφνικά από το Crypto.com Arena.

Η παρουσία τους στο κόκκινο χαλί συνοδεύτηκε από ένα εκκεντρικό ενδυματολογικό θέαμα, που, όπως αναφέρει το Page Six, οδήγησε στην απομάκρυνσή τους από την αστυνομία.

Ο λόγος, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ήταν «η τρελή στιγμή με την εμφάνιση που έκαναν στο [κόκκινο] χαλί», καθώς το ζευγάρι επιχείρησε να αναπαραστήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ «Vultures 1» του West.

Στο εξώφυλλο, η Censori απεικονίζεται γυρισμένη με την πλάτη, φορώντας μόνο ψηλές μπότες και ένα μικροσκοπικό ύφασμα που καλύπτει ελάχιστα το σώμα της – ακριβώς όπως εμφανίστηκε και στη βραδιά των βραβείων Grammy, πριν αποχωρήσουν από την εκδήλωση.

Ο φακός τους απαθανάτισε να απομακρύνονται από τον χώρο και να επιβιβάζονται σε ένα ασημί αυτοκίνητο, ενώ μια δεύτερη πηγή αναφέρει ότι η αποχώρησή τους ήταν εκούσια. «Περπάτησε στο κόκκινο χαλί και μετά μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε», αναφέρει η πηγή. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των Grammy δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Παρά την επεισοδιακή του έξοδο, ο West ήταν προσκεκλημένος στην τελετή, καθώς ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού για τη συνεργασία του με τον Ty Dolla $ign στο κομμάτι «Carnival».

Αν και ήλπιζε να προσθέσει ένα ακόμα βραβείο στη συλλογή των 24 Grammy που ήδη διαθέτει, το βραβείο κατέληξε στον Kendrick Lamar για το «Not Like Us», ένα diss κομμάτι που στρέφεται κατά του Drake.

📸 Kanye West y su esposa Bianca Censori llegan a la entrega #67 de los GRAMMYs 2025. pic.twitter.com/IU8ym3jRSr — Noticias VR (@NoticiasVR_GT) February 3, 2025



Ο West, 47 ετών, και η Censori, 30 ετών, φρόντισαν η παρουσία τους να μη μείνει απαρατήρητη. Η Censori φόρεσε ένα εντελώς διάφανο μίνι φόρεμα, που έμοιαζε να έχει κατασκευαστεί από ύφασμα καλσόν, το οποίο συνδύασε με διαφανή ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ δεν φορούσε κανένα κόσμημα.

Το αποκαλυπτικό φόρεμα, που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, συνοδεύτηκε από ένα oversized μαύρο γούνινο παλτό, το οποίο έβγαλε αμέσως μόλις ξεκίνησαν οι φωτογραφίες.

YIKES! Kanye West continues his humiliation rituals on Bianca Censori as she appears almost naked at the Grammys pic.twitter.com/fLftTKKXW8 — Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2025



Ο West επέλεξε μια πιο διακριτική εμφάνιση, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα.

Kanye West and Bianca Censori made a jaw-dropping appearance at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/OFo3Cddiou — Entertainment Tonight (@etnow) February 2, 2025



Αυτή θα ήταν η πρώτη φορά που ο West θα επέστρεφε στα Grammy έπειτα από δέκα χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία στην τελετή ήταν το 2015. Ωστόσο, αντί για ένα θριαμβευτικό comeback, η εμφάνισή του και η πρόωρη αποχώρησή του άφησαν περισσότερα ερωτήματα παρά βραβεία.