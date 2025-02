Super Bowl: «Το χειρότερο σόου που έγινε ποτέ» – Η αμφιλεγόμενη εμφάνιση του Kendrick Lamar που απογοήτευσε το κοινό

Ο Kendrick Lamar ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl έχοντας στις αποσκευές του δύο βραβεία Grammy, αλλά η εμφάνισή του στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού στη Νέα Ορλεάνη δίχασε το κοινό. Αντί για αποθέωση, ο 37χρονος ράπερ ήρθε αντιμέτωπος με σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς θεατές να τη χαρακτηρίζουν «τη χειρότερη εμφάνιση ημιχρόνου όλων των εποχών».

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν, η ενέργεια που τον καθιέρωσε στη hip-hop σκηνή δεν φάνηκε να μεταφέρεται στη σκηνή του Caesars Superdome, όπου εμφανίστηκε λίγο πριν από τη νίκη των Philadelphia Eagles επί των Kansas City Chiefs.

Η εμφάνιση του Kendrick Lamar

To σόου στο ημίχρονο του Super Bowl ξεκίνησε με τον ηθοποιό Samuel L. Jackson, ο οποίος φορούσε στολή εμπνευσμένη από την ιστορική Αμερικανική φιγούρα του «Uncle Sam» (Θείος Σαμ). «Είναι ο θείος Σαμ και αυτό είναι το μεγάλο αμερικανικό παιχνίδι», είπε ο Jackson.

Samuel L. Jackson introduces Kendrick Lamar at the #SuperBowlLIX Halftime Show pic.twitter.com/ZSOLPtWkyi — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025



Ο Lamar, νικητής του βραβείου Πούλιτζερ το 2018, για το άλμπουμ «DAMN.», και γέννημα-θρέμμα του Compton στην Καλιφόρνια, παρουσίασε ένα 13λεπτο μιξ από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, συμπεριλαμβανομένων των «Squabble Up», «HUMBLE.», «GNX», «TV Off» και, φυσικά, το αμφιλεγόμενο diss track του για τον Drake, «Not Like Us».

Kendrick Lamar performs “Squabble Up” during the #SuperBowlLIX Halftime Show pic.twitter.com/BdGyTOZ3WO — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025



Παρόλο που ο Drake έχει μηνύσει τόσο τον Lamar όσο και τη δισκογραφική του εταιρεία, Universal Music Group, για το συγκεκριμένο τραγούδι -εξαιτίας στίχων που τον αποκαλούν «πιστοποιημένο παιδόφιλο» (certified pedophile)– ο Lamar δεν δίστασε να το ερμηνεύσει στη σκηνή, αν και παρέλειψε τη συγκεκριμένη λέξη. Ο Drake έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες στο κομμάτι-απάντηση «The Heart Part 6», δηλώνοντας: «δεν είναι ένα όνομα που θα δείτε σε καμία λίστα σεξουαλικών παραβατών».

Ωστόσο, ο Lamar ερμήνευσε δύο άλλους προκλητικούς στίχους: «Say Drake, I hear you like them young» και «trying to strike a chord and it’s probably a minor», με το κοινό να συμμετέχει φωνάζοντας.

Kendrick Lamar perfoms his Grammy winning song “Not Like Us” at the #SuperBowlLIX halftime show pic.twitter.com/hN2fjyU1ip — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025



Ο ηθοποιός Samuel L. Jackson επέστρεψε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Lamar και απευθύνθηκε στον ράπερ, λέγοντας: «Πολύ δυνατά, πολύ απερίσκεπτα, πολύ γκέτο. Κύριε Lamar, ξέρετε πραγματικά πώς να παίξετε το παιχνίδι;».

Ο Lamar, φορώντας μια μεγάλη ασημένια αλυσίδα με ένα μικρό γράμμα «a» -μια ακόμη αναφορά στον στίχο «A minor»- ερμήνευσε μόνος του τραγούδια, όπως τα «Wacced Out Murals», «Bodies», «Squabble», «Euphoria», «DNA.», «Man at the Garden» και «Peekaboo», πριν τον συνοδεύσει στη σκηνή η SZA. Οι δυο τους παρουσίασαν τα κομμάτια «Luther» και «All the Stars», με την R&B τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.

SZA and Kendrick Lamar perform their song “luther” during the #SuperBowlLIX halftime show pic.twitter.com/GVBP9r4RC8 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025



Η παράσταση του Lamar είχε έντονα πατριωτικά στοιχεία, με τους χορευτές του να φορούν ρούχα σε κόκκινο, λευκό και μπλε, ενώ σε μια στιγμή σχημάτισαν μια διάταξη που έμοιαζε με την σημαία των ΗΠΑ.

Ο Lamar έκλεισε την εμφάνισή του με το τραγούδι του «tv off», συνοδεία του παραγωγού DJ Mustard.

DJ Mustard joins Kendrick Lamar on the field to perform ‘TV Off’ at the #SuperBowlLIX halftime show pic.twitter.com/1OPyCDmtQt — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2025



Μεταξύ των καλεσμένων του Lamar που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του σόου ήταν και η σούπερ σταρ του τένις Σερένα Γουίλιαμς, η οποία κάποτε διατηρούσε σχέση με τον Drake, την περίοδο 2011-2015.

Σφοδρή κριτική

Ωστόσο, οι χρήστες στα social media δεν ενθουσιάστηκαν με το σόου στο ημίχρονο, σημειώνει η Daily Mail.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το χειρότερο σόου στο ημίχρονο που έγινε ποτέ». Ένας άλλος σχολίασε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αν είμαι προκατειλημμένος απέναντι στον Κέντρικ, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο σόου στο ημίχρονο που έχω δει».

«Νόμιζα ότι ο The Weekend ήταν κακός, αλλά ο Kendrick Lamar πήρε αυτή τη θέση! Το χειρότερο σόου ημιχρόνου που έγινε ποτέ!» πρόσθεσε κάποιος.

Ένας ακόμη θεατής ανέφερε: «Μέχρι στιγμής, το καλύτερο μέρος του σόου στο ημίχρονο είναι ο Samuel L. Jackson», ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Κατά κάποιο τρόπο ο Κέντρικ είναι χειρότερος από το ίδιο το παιχνίδι».

Ένα ακόμη tweet ανέφερε: «Αυτό το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl από τον Kendrick Lamar είναι για τα σκουπίδια… Το χειρότερο όλων των εποχών…».

Η διαμάχη Lamar – Drake

Η εμφάνιση του Lamar είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις πριν από το Super Bowl, καθώς υπήρχαν ερωτήματα για το αν θα συμπεριλάβει το «Not Like Us» στο setlist του. Το κομμάτι, που έγινε viral το καλοκαίρι, είναι αντικείμενο νομικής διαμάχης μεταξύ του Drake και της Universal Music Group (UMG).

Ο Καναδός ράπερ έχει καταθέσει μήνυση κατηγορώντας την εταιρεία ότι διέδωσε «ψευδείς και κακόβουλους ισχυρισμούς» εις βάρος του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως το τραγούδι θα περιλάμβανε στίχους και εικόνες που τον παρουσίαζαν ως παιδόφιλο. Επιπλέον, ο Drake ισχυρίζεται ότι η UMG προώθησε το τραγούδι για οικονομικό όφελος, παρόλο που περιείχε «προκλητικούς και σοκαριστικούς» ισχυρισμούς.

Η διαμάχη ανάμεσα στους δύο ράπερ αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα του 2024, με τους δύο να ανταλλάσσουν συνολικά οκτώ diss tracks από τις 26 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Παρ’ όλα αυτά, ο Lamar φαίνεται να είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς το «Not Like Us» έγινε το πρώτο diss track στην ιστορία που κέρδισε Grammy, αποσπώντας τα βραβεία «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και «Τραγούδι της Χρονιάς» στις 2 Φεβρουαρίου 2025.

Το ημίχρονο του Super Bowl θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές, παρέχοντας στους καλλιτέχνες τεράστια προβολή και αυξημένες πωλήσεις, streams και ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την πολιτική του NFL, οι καλλιτέχνες δεν λαμβάνουν αμοιβή για την εμφάνισή τους, όμως τα οφέλη από τη δημοσιότητα είναι ανυπολόγιστα.