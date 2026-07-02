ΗΠΑ: Επιστολή Ρεπουμπλικάνου βουλευτή σε Τραμπ για «μπλόκο» στα F-35 προς την Τουρκία

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά του ενδεχομένου πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο βουλευτής ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται, σύμφωνα με την «Καθημερινή», στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης υποστηρίζει ότι η στάση της Άγκυρας δεν επιτρέπει αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στην επιστολή του αναφέρει ότι η «συνεχιζόμενη επιθετική στάση» του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι αμυντικές συνεργασίες της Τουρκίας με αντιπάλους της Ουάσιγκτον, καθιστούν μια τέτοια πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον.

Ο Λόλερ υπενθυμίζει ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ απομάκρυνε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, μετά την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Παράλληλα, επικαλείται το νομοθετικό πλαίσιο που ενέκρινε το Κογκρέσο στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020. Το πλαίσιο αυτό απαγορεύει τη μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, όσο η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της το σύστημα S-400.

Οι αναφορές σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής συνδέει το θέμα με την ευρύτερη στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στην επιστολή του αναφέρεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, στις ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, αλλά και στην ολοένα πιο έντονη ρητορική της Άγκυρας εναντίον του Ισραήλ.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, ο Λόλερ εκτιμά ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η χώρα δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο κλείσιμο της επιστολής, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να παραμείνει στη γραμμή που είχε χαράξει η κυβέρνησή του το 2019. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι μια διαφορετική απόφαση θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα τόσο προς τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.