Κατερίνα Βρανά: «Δεν λυπήθηκα τον εαυτό μου» – Η εξομολόγησή της για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε το 2017 στη Μαλαισία και ξεκαθάρισε ότι δεν λυπήθηκε ποτέ τον εαυτό της. Η stand-up comedian αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, αλλά και στις συνέπειες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητά της.

Η ίδια είχε υποστεί, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, διάτρηση εντέρου, η οποία οδήγησε σε σηπτικό σοκ. Παρά τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της, η Κατερίνα Βρανά ανέφερε ότι θεωρεί πως είχε και η ίδια ευθύνη για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς ο οργανισμός της έστελνε προειδοποιητικά σημάδια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Δεν λυπήθηκα τον εαυτό μου, επειδή φταίω σε ένα ποσοστό κι εγώ γι’ αυτό. Το σώμα μου έδινε σημάδια επί έναν χρόνο και τα αγνόησα όλα. Εντέλει, για αυτό που έτυχε να γίνει στη Μαλαισία, είτε από κάποιο μικρόβιο είτε από κάποιο φαγητό, ξέρω ότι είμαι 90% υπεύθυνη. Απλώς λέω: “Πάρ’ τα τώρα, καλά να πάθεις”», δήλωσε η Κατερίνα Βρανά σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello.

Η στάση της απέναντι στη ζωή

Η stand-up comedian επισήμανε ότι η περιπέτεια υγείας δεν άλλαξε τη στάση της απέναντι στη ζωή. Αντίθετα, όπως είπε, επιβεβαίωσε την άποψη που είχε ήδη: ότι η παρουσία ανθρώπων που αγαπούν και στηρίζουν έναν άνθρωπο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να γελά, μπορεί να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει ακόμη και πολύ δύσκολες καταστάσεις.

«Βασικά, το γεγονός αυτό μου επιβεβαίωσε τη στάση ζωής που είχα πριν. Πίστευα πως αν έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν και σε νοιάζονται και αν μπορείς να γελάσεις, τα πάντα είναι αντιμετωπίσιμα. Είναι σαν να μου είπε η ζωή: “Δες που είχες δίκιο!”», πρόσθεσε.

Οι οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες

Η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την περιπέτεια της υγείας της. Όπως εξήγησε, τα έξοδα παραμένουν μεγάλα, καθώς χρειάζεται καθημερινή βοήθεια, φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες.

«Ναι. Ακόμη περνάω πού και πού γιατί είναι τεράστια τα έξοδα. Χρειάζομαι βοηθό κυρίως επειδή η όρασή μου δεν έχει επιστρέψει τελείως – ιδίως το βράδυ, δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Πολύ συχνά δεν μπορώ να υπολογίσω αποστάσεις και δεν βλέπω λακκούβες στον δρόμο. Αν οδηγήσω μόνη μου το αμαξίδιο, μπορεί να γίνω πιο ανάπηρη. Χρειάζομαι δύο γυναίκες, δύο οκτάωρα, το πρωί και το βράδυ, κι αυτό είναι πολυέξοδο, συν οι φυσικοθεραπείες και οι λογοθεραπείες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα βγάζω πέρα με τη δουλειά μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να βάλω τίποτα στην άκρη ακόμη, αλλά ευελπιστώ να γίνω φίρμα και να βγάζω μύρια για να έχω καλά γεράματα».