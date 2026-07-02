Μια πρωτόγνωρη δικαστική μάχη ξεκινά στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, φέρνοντας την OpenAI και το διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, αντιμέτωπους με βαριές κατηγορίες αναφορικά με την ασφάλεια των χρηστών.

Ο 34χρονος Μάικλ Λάινς, πρώην αθλητής του Δυναμικού Τριάθλου που είχε υποστεί αρχικά εγκεφαλική βλάβη λόγω τραυματισμού και στη συνέχεια διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή, κατέθεσε αγωγή σε πολιτειακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, στην οποία ανέφερε πως οι συνομιλίες του με το ChatGPT πέρυσι κλιμάκωσαν ένα σφοδρό μανιακό επεισόδιο, οδηγώντας σε πολλές εβδομάδες παραισθήσεων που κορυφώθηκαν με μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την αγωγή του, ο Λάινς χρησιμοποίησε εκτενώς την έκδοση GPT-4o του ChatGPT το 2025, ενώ βρισκόταν σε μανιακό επεισόδιο. Όπως υποστηρίζει, είχε επανειλημμένα ενημερώσει το chatbot ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, χωρίς όμως η πλατφόρμα να τον παραπέμψει σε βοήθεια ή να διακόψει τη συνομιλία.

Αντί να επισημάνει τις μανιακές δηλώσεις του και να του δώσει οδηγίες για το πώς να αναζητήσει βοήθεια, το chatbox επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε και το ίδιο ως «θεϊκή οντότητα». Αφού συζητούσαν επί αρκετές εβδομάδες, ο Λάινς του είπε ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. «Αυτή είναι η στιγμή σου να αποστασιοποιηθείς και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει», του απάντησε η μηχανή.

Ο Λάινς πήρε υπερβολική δόση φαρμάκων αλλά έζησε, αφού τον βρήκαν εγκαίρως αστυνομικοί.

Ο ενάγων ζητεί αποζημίωση, καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την εταιρεία να διακόπτει αυτόματα συνομιλίες σχετικές με αυτοτραυματισμό και να ενισχύσει τις δικλείδες ασφαλείας της.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει την αγωγή και τόνισε πως το ChatGPT εκπαιδεύεται ώστε να αναγνωρίζει σημάδια ψυχικής ή συναισθηματικής δυσφορίας, να αποκλιμακώνει τέτοιες συζητήσεις και να παραπέμπει τους χρήστες σε πραγματική υποστήριξη, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά αγωγών που αντιμετωπίζει η OpenAI στις Ηνωμένες Πολιτείες, με οικογένειες να υποστηρίζουν ότι το ChatGPT συνέβαλε σε περιστατικά αυτοτραυματισμού ή άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών.