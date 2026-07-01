Wimbledon: Ο Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Τσιτσιπά (3-0 σετ) και προκρίθηκε στον 3ο γύρο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με 3-0 σετ στο Γουίμπλεντον. Ο Σέρβος τενίστας αξιοποίησε τα κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο.

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Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά από το Wimbledon, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ στον 2ο γύρο της διοργάνωσης. Ο Σέρβος τενίστας επιβεβαίωσε την εμπειρία και την ποιότητά του στα κρίσιμα σημεία και πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο με 6-3, 6-4, 6-2.

Στο κεντρικό κορτ του μεγάλου τουρνουά του Λονδίνου, ο Τζόκοβιτς μπήκε πιο σταθερά στον αγώνα. Ο Σέρβος έκανε μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-1. Στη συνέχεια, κράτησε το σερβίς του και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3.

Novak Djokovic

Πιο ανταγωνιστικός ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο σετ και κράτησε το σερβίς του μέχρι το 4-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε μέσα στη διεκδίκηση του σετ, αλλά δεν κατάφερε να βρει μπρέικ απέναντι στον Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στο ένατο γκέιμ. Ο Τζόκοβιτς πίεσε τον Τσιτσιπά, πήρε το κρίσιμο μπρέικ μέσα από απαιτητικά ράλι και έκανε το 5-4. Αμέσως μετά, κράτησε το σερβίς του χωρίς να χάσει πόντο και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-4.

Ο Τζόκοβιτς έκλεισε τον αγώνα στο τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ, ο Τσιτσιπάς κράτησε την επαφή με το σκορ μέχρι το 2-2. Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά το σερβίς του αντιπάλου του, ενώ ο Τζόκοβιτς χτύπησε ξανά στο πέμπτο γκέιμ και πήρε προβάδισμα με 3-2.

Από εκείνο το σημείο, ο Σέρβος τενίστας διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε τα επόμενα τρία γκέιμ, έκανε δεύτερο μπρέικ για το 5-2 και ολοκλήρωσε τη νίκη του με 6-2.

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