Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για θερμές εργασίες σε υπαίθριους χώρους – 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες

Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια ημερών με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με επιβολή προστίμων 3.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως την 5η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 521 διοικητικά πρόστιμα και έχουν γίνει 164 συλλήψεις από την Πυροσβεστική για παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, κυρίως από αμέλεια, ενώ το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ της πυροσβεστικής προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους στην Αττική.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 5η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 645.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα, με τις 29 να αντιμετωπιστούν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ της πυροσβεστικής προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους στην Αττική.

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Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια ημερών με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ειδικότερα:

  • Στην περιοχή του Διονύσου Αττικής συνελήφθη 47χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε στις 10:41 να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού. Και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
  • Στην περιοχή Ραπεντώσα Διονύσου Αττικής συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε στις 12:03 να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
  • Στην περιοχή Προφάρτα Κορωπίου Αττικής συνελήφθησαν ένας 73χρονος και ένας 35χρονος οι οποίοι στις 13:34 εκτελούσαν θερμές εργασίες με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 5η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 521 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 645.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 164 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 151 (92,07%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,93%) από πρόθεση.

Όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εκτέλεσης θερμών εργασιών κατά τις ημέρες υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 36 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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