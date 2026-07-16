«Οδύσσεια»: Το καστ της ταινίας αφηγείται το ομηρικό έπος σε δακτυλικό εξάμετρο – Δείτε βίντεο

Οι πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν αφηγήθηκαν σε μόλις 60 δευτερόλεπτα το ταξίδι του Οδυσσέα, ακολουθώντας τον ρυθμό του δακτυλικού εξαμέτρου. Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας.

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Οδύσσεια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν συμπύκνωσαν το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα σε ένα βίντεο διάρκειας μόλις ενός λεπτού, χρησιμοποιώντας το δακτυλικό εξάμετρο.
  • Στο βίντεο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο. Το βίντεο προβλήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ενότητας της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».
  • Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν και ακολουθεί την πολυετή προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα συμπύκνωσαν σε ένα βίντεο διάρκειας μόλις ενός λεπτού οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, χρησιμοποιώντας το δακτυλικό εξάμετρο, το χαρακτηριστικό μέτρο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης.

Στο βίντεο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.

Οι ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα σε 60 δευτερόλεπτα βασικά σημεία του ομηρικού έπους, όπως τις αναμετρήσεις του Οδυσσέα με μυθικά πλάσματα, τα ταξίδια, τις μάχες και τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη.

Το βίντεο στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον

Το βίντεο προβλήθηκε στο πλαίσιο ειδικής ενότητας της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», η οποία αφιέρωσε σημαντικό μέρος του προγράμματός της στην προώθηση της ταινίας.

Ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, εμφανίστηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα.

Η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά, εμφανίστηκε την Τετάρτη, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο είχε προγραμματιστεί να δώσει το «παρών» την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ηθοποιός αναλαμβάνει δύο ρόλους στην ταινία, εκείνους της Ελένης της Τροίας και της Κλυταιμνήστρας.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κρίστοφερ Νόλαν και έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.

Η ταινία ακολουθεί την πολυετή προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου και να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη, και τον γιο τους, Τηλέμαχο.

Δείτε το βίντεο

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