Μαύρη Θάλασσα: Drones επιθέτηκαν στα δύο ελληνόκτητα τάνκερ «Asia» και «Nissos Ios»

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Στο στόχαστρο επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) βρέθηκαν δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για το «Asia», υπό σημαία Λιβερίας, της εταιρείας Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου και το «Nissos Ios» της Kyklades Maritime (σημαία Νήσων Μάρσαλ) της οικογένειας Αλαφούζου.

Τα δύο πλοία τύπου suezmax δέχθηκαν χτύπημα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσής τους, σε μια περίοδο που η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά πλοίων και ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται.

Ο τερματικός σταθμός της CPC -μιας κοινοπραξίας με διεθνείς μετόχους- διαχειρίζεται κυρίως αργό πετρέλαιο προερχόμενο από το Καζακστάν, καθώς και μικρότερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Μετά τα τελευταία συμβάντα κοντά στο Νοβοροσίσκ, η κοινοπραξία γνωστοποίησε την Κυριακή την προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων φόρτωσης.

Ανακοινώσεις

Όπως διευκρίνισε η κοινοπραξία, τα πλοία που επλήγησαν την Κυριακή ήταν το «Asia» (κατασκευής 2022, χωρητικότητας 163.000 dwt) και το «Nissos Ios» (κατασκευής 2021, χωρητικότητας 157.000 dwt).

Στο «Asia», που διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, εκδηλώθηκε φωτιά αμέσως μετά το χτύπημα, η οποία ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε.

Το «Nissos Ios» ανήκει στον στόλο της Kyklades Maritime, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι μεταξύ του προσωπικού ή των συνεργατών του CPC. Δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου», ανέφερε η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα δύο πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν επεσήμανε πως οι εγκαταστάσεις στα σημεία πρόσδεσης SPM-1 και SPM-3 δεν υπέστησαν βλάβες.

«Επί του παρόντος, οι εργασίες φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό έχουν ανασταλεί, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης των συνεπειών του περιστατικού», ανέφερε.

Η CPC δεν απέδωσε την ευθύνη των επιθέσεων σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των πλοίων που προσέγγιζαν τις εγκαταστάσεις της CPC.

Ο CPC είναι ένας αγωγός πετρελαίου μήκους 1.510 χλμ. που συνδέει τα κοιτάσματα πετρελαίου της Κασπίας Θάλασσας στο Καζακστάν με το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πετρέλαιο που φορτώνεται στο Νοβοροσίσκ, μεταφέρεται στη συνέχεια με δεξαμενόπλοια στις παγκόσμιες αγορές.