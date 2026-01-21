Οι αθλητικές μεταδόσεις 21/1/2026

Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τα ευρωπαϊκά ματς των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστερίου και Πανιωνίου στο μπάσκετ, και ο αγώνας της Σάκκαρη κόντρα στην Αντρέεβα για το Australian Open, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/1/2026):
10:00 Eurosport 2 Μαρία Σάκκαρη – Μίρα Αντρέεβα Τένις
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Χάλκμπανκ – Ροζελάρε CEV Champions League
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Τρέντο Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – ΚαρλοβάρσκοCEV Cup 2026
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΚΚ Ζάγκρεμπ Eurocup Women
19:30 Novasports Start Πανιώνιος – Άνκαρα Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League
20:00 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Casademont Zaragoza FIBA Europe Cup
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πριεβίντζα – ΠΑΟΚ North League
20:30 Novasports 5HD Χάμπουργκ Τάουερς – Βενέτσια Eurocup
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Ουλμ Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Στόουκ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Τσέλσι – Πάφος UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπιλμπάο UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νιούκαστλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Μπενφίκα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρσέιγ – Λίβερπουλ UEFA Champions League