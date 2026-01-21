Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Champions League, ενώ και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται «αγκαλιά» με αντίστοιχο «εισιτήριο», μία αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Πετυχαίνοντας το 7 στα 7 με τη νίκη επί της Ίντερ, η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, πέρασε πανηγυρικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παρά την ήττα τους οι «νερατζούρι» διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για την απευθείας πρόκριση.
Η Ρεάλ μετά τον αποκλεισμό στο Copa del Rey νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και απόψε έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «πάτησε» με 6-1 στο «Μπερναμπέου». Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
Η… μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και πλέον στην τελευταία αγωνιστική κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ενώ και η Τότεναμ έκανε αποφασιστικό βήμα νικώντας 2-0 τη Ντορντμουντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League
- Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1
- Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2
- Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0
- Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1
- Ολυμπιακός -Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0
- Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1
Οι αγώνες της Τετάρτης 21/1/26
- Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45
- Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45
- Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00
- Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00
- Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00
- Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
- Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγώνες Βαθμοί
- Άρσεναλ 7 21
- Ρεάλ Μαδρίτης 7 15
- Μπάγερν 6 15
- Τότεναμ 7 14
- Παρί Σεν Ζερμέν 7 13
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7 13
- Μάντσεστερ Σίτι 7 13
- Αταλάντα 6 13
- Ίντερ 7 12
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
- Λίβερπουλ 6 12
- Ντόρτμουντ 7 11
- Νιούκαστλ 6 10
- Τσέλσι 6 10
- Μπαρτσελόνα 6 10
- Μαρσέιγ 6 9
- Γιουβέντους 6 9
- Γαλατασαράι 6 9
- Λεβερκούζεν 7 9
- Μονακό 7 9
- Αϊντχόφεν 6 8
- Ολυμπιακός 7 8
- Νάπολι 7 8
- Κοπεγχάγη 7 8
- Καραμπάγκ 6 7
- Μπριζ 7 7
- Μπόντο Γκλιμτ 7 6
- Μπενφίκα 6 6
- Πάφος 6 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
- Αγιαξ 7 6
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5
- Aϊντρ. Φρανκφούρτης 6 4
- Σλάβια Πράγας 6 3
- Βιγιαρεάλ 7 1
- Καϊράτ 7 1